Eine Vorentscheidung im Meisterkampf zwischen Basel und Servette gibt es schon am übernächsten Wochenende. Bild: keystone

Spitzenkampf FCB gegen Servette zum Auftakt – das ist das Restprogramm der Super League

Mehr «Sport»

Jetzt geht es in der Super League in die entscheidende Phase. Nach der Ligateilung stehen noch fünf Spieltage an, mit spannenden Direktbegegnungen. Die Swiss Football League hat nun den Spielplan für die letzten Runden bekannt gegeben.

Am 3. Mai startet der 34. Spieltag mit dem Duell zwischen den Abstiegskandidaten Winterthur und GC, die bereits am vergangenen Samstag aufeinandertrafen. Dort verkürzte der FCW den Rückstand auf die Grasshoppers auf drei Punkte, wodurch der Abstiegskampf neu lanciert wurde. Das Highlight der ersten Runde nach der Ligateilung ist der Spitzenkampf zwischen Basel und Servette am Sonntagnachmittag, in dem es bereits eine Vorentscheidung um den Meistertitel geben könnte.

Der letzte Spieltag der Relegation Group ist am 22. Mai und in der Championship Group fällt die Entscheidung am 24. Mai, dann kommt es unter anderem zum Duell zwischen dem FC Basel und dem FC Luzern. Der Konkurrent im Titelkampf Servette empfängt dann Lausanne-Sport.

Der FC Lausanne-Sport wird diese Saison als einziges Team auf 20 Heimspiele kommen. Andererseits kommt der FC St. Gallen auf nur 18 Partien zuhause. Die übrigen 10 Super-League-Vereine bestreiten diese Saison alle die «normale» Anzahl von 19 Heimpartien.

Modus

In den ersten 33 Spieltagen trafen alle Klubs dreimal aufeinander. Jetzt wurde die Liga für die letzten fünf Spieltage geteilt: Die ersten sechs Klubs spielen nochmals je einmal gegeneinander und fechten die Meisterschaft sowie die europäischen Plätze untereinander aus. Alle Punkte, Tore und Statistiken werden für die letzten fünf Runden beibehalten.

Die sechs Klubs der unteren Hälfte spielen um den Abstieg. Der Letztplatzierte steigt direkt ab und der Klub auf Platz 11 trifft in der Barrage auf den zweitplatzierten der Challenge League. Das Hinspiel der Barrage findet am 27. Mai statt und das Rückspiel ist für den 30. Mai angesetzt.

Championship Group

34. Spieltag

Samstag, 3. Mai 2025

20.30 Uhr: Lausanne-Sport – YB



20.30 Uhr: Lausanne-Sport – YB Sonntag, 4. Mai 2025



16.30 Uhr: Basel – Servette

16.30 Uhr: Luzern – Lugano

35. Spieltag

Samstag, 10. Mai 2025

20.30 Uhr: Lugano – Basel​

20.30 Uhr: Lugano – Basel​ Sonntag, 11. Mai 2025

14.15 Uhr: Luzern – Lausanne

16.30 Uhr: Servette – YB

36. Spieltag

Mittwoch, 14. Mai 2025

20.30 Uhr: Lausanne-Sport – Basel

20.30 Uhr: Lausanne-Sport – Basel Donnerstag, 15. Mai 2025

20.30 Uhr: Servette – Lugano

20.30 Uhr: YB – Luzern



Basel könnte zum ersten Mal seit 2017 wieder Schweizer Meister werden. Bild: keystone

37. Spieltag

Sonntag, 18. Mai 2025

16:30 Uhr: YB – Basel

16:30 Uhr: Lausanne-Sport – Lugano

16:30 Uhr: Luzern – Servette



38. Spieltag

Samstag, 24. Mai 2025

20:30 Uhr: Basel – Luzern

20:30 Uhr: Lugano – YB

20:30 Uhr: Servette – Lausanne-Sport



Relegation Group

34. Spieltag

Samstag, 3. Mai 2025

18 Uhr: Winterthur – GC​

18 Uhr: Winterthur – GC​ Sonntag, 4. Mai 2025

14.15 Uhr: Sion – FC Zürich

16.30 Uhr: Yverdon-Sport – St.Gallen



35. Spieltag

Samstag, 10. Mai 2025

18 Uhr: St.Gallen – Winterthur

18 Uhr: Yverdon-Sport – Sion

18 Uhr: FC Zürich – GC​

36. Spieltag

Dienstag, 13. Mai 2025

20.30 Uhr: Sion – St.Gallen

20.30 Uhr: FC Zürich – Winterthur​

20.30 Uhr: Sion – St.Gallen 20.30 Uhr: FC Zürich – Winterthur​ Mittwoch, 14. Mai 2025

20.30 Uhr: GC – Yverdon-Sport

GC und Winterthur kämpfen gegen den Abstieg. Bild: keystone

37. Spieltag

Samstag, 17. Mai 2025

18 Uhr: St. Gallen – FC Zürich

18 Uhr: Winterthur – Yverdon-Sport

20.30 Uhr: Sion – GC



38. Spieltag

Donnerstag, 22. Mai 2025

20:30 Uhr: GC – St.Gallen

20:30 Uhr: Winterthur – Sion

20:30 Uhr: Yverdon – FC Zürich



(ram/nih/sda)