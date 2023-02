Embolo trifft bei Monaco-Sieg ++ Mbappé verletzt ausgewechselt

Trifft beinahe am Laufmeter: Natistürmer Breel Embolo in Frankreich. Bild: www.imago-images.de

Embolo trifft bei Monaco-Sieg ++ Barça siegt weiter ++ ManUnited im Ligacupfinal

In diversen europäischen Liga- und Pokalwettbewerben wurde am Mittwochabend gespielt. Die wichtigsten News in der Übersicht.

Embolo trifft schon wieder

Mit seinem 11. Meisterschaftstreffer in dieser Saison wird Breel Embolo zum Matchwinner für die AS Monaco. Der Schweizer Stürmer traf beim 3:2-Sieg gegen Auxerre in der 82. Minute zum zwischenzeitlichen 3:1. 17 Minuten davor war Embolo eingewechselt worden.

Mbappé mit miesem Abend

Einen unglücklichen Abend erwischte Superstar Kylian Mbappé – trotz 2:0-Sieg von Paris Saint-Germain. Der 24-jährige Stürmer verschoss erst einen Penalty und musste sich später verletzt auswechseln lassen.

Barcelona 2023 weiter nicht zu stoppen

Der FC Barcelona ist 2023 weiterhin in blendender Form. Am Mittwochabend düpieren die «Blaugrana» Betis Sevilla in der Liga mit 2:1. Die Treffer erzielten Raphinha und bei seinem Comeback – nach einer Drei-Spiele-Sperre – Robert Lewandowksi. Die Katalanen haben seit dem Jahreswechsel damit alle Pflichtspiele, deren neun, gewonnen. In der Liga beträgt der Vorsprung auf Rivale Real Madrid bei einem absolvierten Spiel mehr nun acht Punkte.

ManUnited zieht in den Ligacupfinal ein

Im Aufwand befindet sich auch Manchester United in England. Die «Red Devils» wahren sich die Chance auf einen frühen ersten Titel in der laufenden Saison mit dem Einzug in den Ligacupfinal. Der Rekordmeister gewinnt auch das Rückspiel gegen Nottingham Forest dank Toren von Anthony Martial und Fred. Am 26. Februar trifft die Elf von Erik ten Hag im Final im Wembley auf das ebenfalls formstarke Newcastle United. (con/sda)