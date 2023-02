Die Basler-Spieler feiern den Sieg im Cup. Bild: keystone

Basel gewinnt Cup-Spektakel gegen GC und zieht in den Viertelfinal ein

Der FC Basel hat das Siegen nicht verlernt. Die Mannschaft des unter Druck stehenden Trainers Alex Frei zieht durch ein 5:3 bei den Grasshoppers als letztes Team in die Viertelfinals im Schweizer Cup ein.

Unzufriedene Spieler, prominente Störgeräusche aus London, ein finanzielles Loch in der Kasse und eine Ergebniskrise: In Basel geht es gerade ziemlich turbulent zu und her. Doch fehlende Unterhaltung auf dem Rasen kann man der vor dem Cup-Gastspiel bei den Grasshoppers in diesem Jahr noch sieglosen Mannschaft auch in der Krise nicht vorwerfen. Auf das 2:3 in Luzern folgte ein spektakuläres, schwer erzittertes 5:3 gegen die Grasshoppers, das den FCB nach drei Jahren zurück in die Viertelfinals des Schweizer Cup führte.

Anton Kade, Fabian Frei mittels Foulpenalty und Zeki Amdouni schossen den FC Basel bis zur 48. Minute mit 3:1 in Front. Souveräner agierten die Basler aber mit dem vermeintlich beruhigenden Zweitorevorsprung im Rücken nicht. Zuerst verkürzte Renat Dadaschow nach einem penaltywürdigen Foul von Andy Pelmard, und nach dem 4:2 durch einen satten Schuss von Kasim Adams war die japanische Kombination mit Hayao Kawabe als Flankengeber und Ayumu Seko als Empfänger ein zweites Mal erfolgreich.

Die Basler Anhänger, die den krankheitsbedingten Ausfall von Taulant Xhaka in den Stunden vor dem Spiel skeptisch zur Kenntnis nahmen, erlebten im mit 5000 Zuschauern spärlich gefüllten Letzigrund eine weitere Zitterpartie, die um ein Haar in einer Verlängerung und schliesslich in einem höchst willkommenen Erfolgserlebnis ohne Nachsitzen mündete und dem angezählten Trainer Alex Frei etwas Luft verschaffen dürfte. In der 86. Minute setzte GCs Filipe De Carvalho einen Kopfball aus ausgezeichneter Position ans Aussennetz, in der Nachspielzeit vollendete Zeki Amdouni einen Konter zum 5:3.

Der Basler Sieg war erzittert, aber auch dank der wiedergefundenen Effizienz nicht unverdient. Gegner im Viertelfinal ist am Mittwoch, 1. März, der FC St. Gallen. Wiederum wird die Mannschaft von Alex Frei auswärts gefordert sein. Dies ist auch am kommenden Samstag der Fall, wenn sich den Grasshoppers im Letzigrund in der Meisterschaft die rasche Gelegenheit zur Revanche an den Baslern bietet.

Grasshoppers - Basel 3:5 (1:2)

5029 Zuschauer. - SR Fähndrich.

Tore: 29. Kade 0:1. 31. Seko (Kawabe) 1:1. 45. Frei (Foulpenalty) 1:2. 48. Amdouni (Novoa) 1:3. 53. Dadaschow (Foulpenalty) 2:3. 63. Adams 2:4. 72. Seko (Kawabe) 3:4. 92. Amdouni 3:5.

Grasshoppers: Hammel; Hara (15. Shabani/79. Pusic), Loosli, Seko, Schmid; Ndenge (87. Demhasaj); Abrashi (79. Herc), Kawabe; Bolla, Dadaschow, De Carvalho (87. Jeong).

Basel: Salvi; Lopez (11. Lang), Adams, Pelmard, Calafiori; Novoa, Frei, Diouf, Kade (94. Millar); Amdouni, Zeqiri (81. Fink).

Bemerkungen: Grasshoppers ohne Li, Momoh und Schettine (alle verletzt). Basel ohne Burger (gesperrt), Hitz, Comas, Males, Ndoye, Augustin (alle verletzt) und Xhaka (krank). 22. Hammel lenkt Freistoss von Amdouni an die Latte.

Verwarnungen: 60. Dadaschow (Reklamieren). 71. Loosli (Foul). 81. Salvi (Unsportlichkeit). 89. Adams (Foul). 90. Herc (Foul).

