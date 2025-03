Neuer-Ersatz Jonas Urbig leistet sich gegen Union Berlin einen folgenschweren Fehler. Bild: www.imago-images.de

Goalie-Patzer kostet Bayern den Sieg bei Union – Zesiger liefert Siegestor-Assist

Bayern München gibt in der 26. Runde der Bundesliga erneut Punkte ab und kommt bei Union Berlin nicht über ein 1:1 hinaus. Jonas Omlin verletzt sich beim 4:2-Sieg von Gladbach in Bremen.

Union Berlin – Bayern 1:1

Bayern München muss sich nach dem Champions-League-Erfolg gegen Bayer Leverkusen in der Bundesliga bei Union Berlin mit einem 1:1-Unentschieden begnügen. Nach langem Anrennen erzielt Leroy Sané in der 75. Minute das erlösende 1:0, doch kurz vor Schluss kann Benedict Hollerbach nach einem hohen Ball in den Strafraum zum 1:1 ausgleichen. Neuer-Ersatz Jonas Urbig sieht mit seiner Faustabwehr nach vorne dabei gar nicht gut aus.

Union Berlin - Bayern München 1:1 (0:0)

Tore: 75. Sané 0:1. 83. Hollerbach 1:1.

Harry Kane geht gegen Union Berlin für einmal leer aus. Bild: www.imago-images.de

Bremen – Gladbach 2:4

Die Berg- und Talfahrt bei Borussia Mönchengladbach geht weiter – und bei Werder Bremen dürfen die «Fohlen» mal wieder jubeln. Mann des Spiels beim 4:2-Sieg ist Alassane Plea, der die ersten drei Tore selbst erzielt und das 4:2 von Tim Kleindienst vorbereitet. Dank den drei Punkten bleibt das Team von Trainer Gerardo Seoane an den Europacup-Plätzen dran.

Bitter endet allerdings der Nachmittag für Jonas Omlin: Der Schweizer Gladbach-Captain, der schon einen Grossteil der Vorrunde verpasst hat, muss in der 71. Minute verletzt ausgewechselt werden.

Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach 2:4 (2:2)

Tore: 7. Pléa (Penalty) 0:1. 28. Pléa 0:2. 38. Schmid 1:2. 45. André Silva (Penalty) 2:2. 47. Pléa 2:3. 81. Kleindienst 2:4.

Bemerkungen: Gladbach mit Omlin (bis 71.) und Elvedi. 91. Gelb-Rote Karte gegen Kleindienst (Borussia Mönchengladbach).

Alassane Plea trifft gegen Werder Bremen dreifach. Bild: www.imago-images.de

Augsburg – Wolfsburg 1:0

Der FC Augbsburg setzt sich im Duell gegen den VfL Wolfsburg knapp mit 1:0 durch und darf damit langsam in Richtung Europa schielen. Den einzigen Treffer erzielt Stürmer Phillip Tietz nach einem herrlichen Zuspiel des Schweizer Nati-Verteidigers Cédric Zesiger. Für den Ex- Wolfsburger eine besondere Genugtuung: Erst im Januar wechselte Zesiger von den «Wölfen» leihweise zu Augsburg, weil er beim VfL kaum zum Zug kam.

Augsburg - Wolfsburg 1:0 (0:0)

Tor: 53. Tietz 1:0.

Bemerkungen: Augsburg mit Zesiger.

Mainz – Freiburg 2:2

Mainz 05 muss bei seinem Marsch in Richtung Champions League einen kleinen Rückschlag hinnehmen. Gegen den SC Freiburg kommt das Team von Ex-FCZ-Trainer Bo Henriksen trotz zweimaliger Führung nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus.

Nach der 1:0-Führung durch Jonathan Burkhardt in der 34. Minute kassiert Dominik Kohr noch vor der Pause für eine Notbremse die Rote Karte. Auf den Freiburger Ausgleich durch Michael Gregoritsch reagieren die auch in Unterzahl stark aufspielenden Mainzer dann aber mit dem 2:1 durch Andreas Hanche-Olsen. Doch nur fünf Minuten später sorgt Freiburgs Lukas Kübler mit dem 2:2 für die gerechte Punkteteilung.

Mainz 05 - Freiburg 2:2 (1:0)

Tore: 34. Burkardt 1:0. 58. Gregoritsch 1:1. 74. Hanche-Olsen 2:1. 79. Kübler 2:2.

Bemerkungen: Mainz 05 ohne Widmer (Ersatz). Freiburg ohne Ogbus (nicht im Aufgebot) und Manzambi (Ersatz). 43. Rote Karte gegen Kohr (Mainz 05, Notbremse).

Die Choreo der Mainzer ist schon jetzt champions-leauge-würdig. Bild: www.imago-images.de