Wettbetrug im deutschen Fussball? DFB nimmt Verdacht «sehr ernst»

Der Wettskandal mit dem damaligen DFB-Schiedsrichter Robert Hoyzer im Jahr 2005 hatte das Thema einst in den öffentlichen Fokus gestellt. Später erregten vor allem die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Bochum gegen eine international agierende Bande Aufsehen. Partien von der 2. Bundesliga über Champions und Europa League standen unter Verdacht, auch Profispieler in Deutschland wurden gesperrt, Betrüger zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. (abu/t-online.de)

In Minute 35 begann es – als Skandal-Schiri Hoyzer Paderborn zum Sieg gegen den HSV pfiff

Bei den 17 Partien sollen Informationen über die zu erwartenden Spielergebnisse im Darknet verkauft worden sein. So konnten womöglich hohe Wettgewinne erzielt werden. Entsprechende Chatverläufe sollen die kriminellen Deals belegen.

Allerdings zweifle der Verband daran, dass Fussballspiele für das Eintreffen eines exakten Ergebnisses manipuliert werden können. In den betroffenen Partien soll es teilweise auffällige Fehlentscheidungen der Schiedsrichter oder schwere Patzer von Torhütern und Abwehrspielern gegeben haben.

Im deutschen Fussball stehen einem Bericht der «Hamburger Morgenpost» zufolge 17 Spiele unter Manipulationsverdacht. Demnach könnten in den vergangenen zwei Jahren Partien aus der 3. Liga, zwei Regionalligen und mehreren Oberligen zum Zweck des Wettbetrugs beeinflusst worden sein. Der «DFB» wisse laut «Morgenpost» von dem Verdacht und nehme diesen «sehr ernst».

Vor 20 Jahren erlebte der deutsche Fussball den Wettskandal um Robert Hoyzer. Nun gibt es erneut Verdacht. Es geht um insgesamt 17 Spiele in der dritten Liga und tiefer.

Ist der Schiri-Ärger berechtigt? Das steckt hinter der roten Karte gegen Elvedi

Nach der 0:2-Niederlage der Nati in der Nations League gegen Dänemark, diskutiert die Fussball-Schweiz vorwiegend über Schiedsrichter Daniel Siebert.

Auf die rote Karte folgen die roten Köpfe. Die Fussball-Schweiz kann auch am Morgen nach der 0:2-Niederlage gegen Dänemark nicht verstehen, warum Nico Elvedi kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit vom Platz geflogen ist. «Dass der Schiedsrichter rausgeht, sich aber nur die Hälfte der Aktion anschaut, so etwas habe ich bis heute noch nie erlebt. Das ist für mich ein Riesen-Skandal!», sagte Nati-Captain Granit Xhaka, der in der Schlussphase mit Gelb-Rot ebenfalls noch vom Platz flog, nach der Partie gegenüber Blick.