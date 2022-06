Xaver Schlager (rechts) gegen Kroatiens Legende Luka Modric am 3. Juni 2022. Bild: keystone

Eine Art Traumstart von Österreich und Rangnick – Frankreich verliert gegen Dänemark

Der österreichischen Nationalmannschaft glückt der Start in die Nations League mit einem 3:0-Sieg. Weltmeister Frankreich verlor hingegen in Paris gegen Dänemark.

Liga A

Frankreich – Dänemark 1:2

In der zweiten Partie der Gruppe 1 verlor Weltmeister Frankreich in Paris gegen Dänemark 1:2. Karim Benzema konnte seine Form, die er in den Spielen mit Real Madrid ausgespielt hatte, auf den Auftritt mit der Nationalmannschaft übertragen.

Der 34-Jährige erzielte nach 51 Minuten auf Vorarbeit von Christopher Nkunku das 1:0. Dennoch siegten die Dänen, denn später in der zweiten Halbzeit traf der Türkei-Legionär Andreas Cornelius zweimal.

Belgien – Niederlande 1:4

Im Prestige-Duell der Gruppe 4 fügte die Niederlande Belgien in Brüssel eine schwere Niederlage zu. In der zweiten Halbzeit erzielten zweimal Memphis Depay sowie Denzel Dumfries innerhalb einer Viertelstunde drei Tore. Das Schlussergebnis lautete 4:1.

Belgien - Niederlande 1:4 (0:1)

Brüssel. - SR Sanchez (ESP).

Tore: 41. Bergwijn 0:1. 51. Depay 0:2. 62. Dumfries 0:3. 66. Depay 0:4. 93. Batshuayi 1:4. (sda)

Kroatien – Österreich 0:3

Der österreichischen Nationalmannschaft glückt der Start in die Nations League mit einem 3:0-Auswärtssieg in Osijek gegen Kroatien in mehrfacher Hinsicht.

Es ist ein gelungenes Debüt für den neuen Nationalcoach Ralf Rangnick, der den in der WM-Qualifikation gescheiterten Landsmann Franco Foda abgelöst hat. Es ist ein ebenso gelungenes Debüt für die Mannschaft selber, die im dritten Nations-League-Wettbewerb erstmals in der A-Liga mittut (in der die Schweiz von Anfang an dabei war).

Und schliesslich mussten die Österreicher im sechsten Duell mit Kroatien (seit 2000) erstmals keine Niederlage hinnehmen. Vier der fünf vorangegangenen Begegnungen waren allerdings Länderspiele ausserhalb der Wettbewerbe.

Der Routinier Marko Arnautovic von Bologna brachte Österreich kurz vor der Pause in Führung. Früh in der zweiten Halbzeit trafen die Bundesliga-Legionäre Michael Gregoritsch und Marcel Sabitzer innerhalb von drei Minuten.

(sda)