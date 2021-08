Sport

Fussball

Premier League: Liverpool siegt bei Van-Dijk-Rückkehr ohne Shaqiri



Bild: keystone

Liverpool siegt bei Van-Dijk-Rückkehr ohne Shaqiri – Pogba mit 4 Assists bei United-Gala

Norwich – Liverpool 0:3

Ohne Xherdan Shaqiri, der nicht im Aufgebot steht, startet der FC Liverpool standesgemäss in die neue Saison. Die «Reds» dürfen sich zum Auftakt über einen deutlichen 3:0-Sieg bei Aufsteiger Norwich City freuen. Die «Canaries» spielen zunächst gut mit, doch in der 26. Minute sorgt Diogo Jota für die Führung, nachdem er ein wenig glücklich an den Ball gekommen war. Danach übernimmt Liverpool beim Comeback von Abwehrchef Virgil van Dijk nach 301 Tagen mehr und mehr das Kommando.

Doch erst in der 65. Minute fällt der zweite Treffer: Nach einem Schuss von Sadio Mané kommt Mohamed Salah an den Ball und bedient den völlig freistehenden Roberto Firmino, der nur noch einschieben muss. In der 74. Minute trifft Salah nach einem Eckball mit einem sehenswerten Schuss vom Strafraumrand dann selbst.

Norwich City - Liverpool 0:3 (0:1)

27'023 Zuschauer.

Tore: 26. Jota 0:1. 65. Firmino 0:2. 74. Salah 0:3.

Bemerkung: Liverpool ohne Shaqiri (nicht im Aufgebot).

Chelsea – Crystal Palace 3:0

Champions-League-Sieger Chelsea hat einen Saisonauftakt nach Mass hingelegt. Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel, die unter den Woche den europäischen Supercup gewonnen hat, besiegt zuhause den Stadtrivalen Crystal Palace hochverdient mit 3:0.

Marcos Alonso per Freistoss, der Ex-Dortmunder Christian Pulisic und Premier-League-Debütant Trevoh Chalobah treffen gegen äusserst harmlose Gäste, die seit dieser Saison vom französischen Ex-Weltmeister Patrick Vieira trainiert werden.

Rückkehrer Romelu Lukaku, der für die vereinsinterne Rekordsumme von rund 115 Millionen Euro verpflichtet wurde, stand wegen der in England geltenden Quarantäneregeln noch nicht im Kader der «Blues».

Chelsea - Crystal Palace 3:0 (2:0)

38'965 Zuschauer.

Tore: 27. Alonso 1:0. 40. Pulisic 2:0. 58. Chalobah 3:0.

ManUnited – Leeds 5:1

Manchester United ist mit einem beeindruckenden 5:1-Kantersieg gegen Leeds United in die Saison gestartet. Beim letztjährigen Tabellenzweiten musste der neue Superstar Jadon Sancho zwar zunächst zuschauen, dennoch hatten die «Red Devils» stets alles im Griff.

Dennoch musste sich das Team von Ole Gunnar Solskjaer bis zur 30. Minute gedulden, ehe man durch Bruno Fernandes in Führung ging. Der Leeds-Ausgleich durch Luke Ayling kurz nach der Pause brachte den Mitfavoriten auf den Titel auch nicht aus dem Tritt, Mason Greenwood und Bruno Fernandes mit seinen Toren 2 und 3 sorgten von der 52. bis 60. Minute für die Zäsur.

Neben Hattrick-Schütze Fernandes ragte auch Paul Pogba heraus, der gleich vier Tore vorbereitete. Auch beim letzten Treffer von Fred in der 68. Minute später zum 5:1 spielte der französische Weltmeister den letzten überragenden Pass. Sancho kam schliesslich für die letzten 15 Minuten doch noch, konnte aber keine Akzente mehr setzen.

Manchester United - Leeds United 5:1 (1:0)

Tore: 30. Fernandes 1:0. 49. Ayling 1:1. 52. Greenwood 2:1. 54. Fernandes 3:1. 60. Fernandes 4:1. 68. Fred 5:1.

Weitere Telegramme:

Leicester City - Wolverhampton Wanderers 1:0 (1:0)

13'983 Zuschauer.

Tor: 41. Vardy 1:0.

Bemerkungen: Leicester ohne Jakupovic (nicht im Aufgebot). Wolverhampton Wanderers ohne Marques (Ersatz).

Burnley - Brighton 1:2 (1:0)

Tore: 2. Tarkowski 1:0. 73. Maupay 1:1. 79. MacAllister 1:2.

Bemerkungen: Brighton ohne Zeqiri (Ersatz). (pre/sda)

Die Tabelle:

