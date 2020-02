Möglichst keine Geisterspiele – wie die SFL den Schaden für die Klubs minimieren will

Wicky als Trainer, Beckham als Teambesitzer – Start zur neuen MLS-Saison

Ein Jubiläum steht bevor: Am Wochenende beginnt die 25. Saison der Major League Soccer. Mit einem Schweizer Coach, mit einem 35-fachen Schweizer Nationalspieler und vor allem erstmals mit Inter Miami, dem Team, das David Beckham gehört.

Der 34-jährige Genfer geht als Captain des FC Dallas in seine dritte Saison in der MLS. Kaum zu glauben, aber der Verteidiger, der seine Klubs früher oft im Jahres-Rhythmus wechselt, ist sesshaft geworden. Vergangene Saison scheiterten die Texaner in der ersten Playoff-Runde am späteren Meister Seattle.

Der Goalie spielte in der U15-Nati gemeinsam mit Ziegler und Tranquillo Barnetta, doch dann wanderte die Familie des St.Galler Rheintalers in die USA aus. Seit 2017 ist er US-Staatsbürger. Via …