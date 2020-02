Sport

Fussball

Coronavirus: Alle Fussball-Spiele abgesagt – Hockey-Spiele ohne Zuschauer



Bild: KEYSTONE

Alle Fussball-Spiele vom Wochenende abgesagt – Hockeyspiele finden ohne Zuschauer statt

Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern, hat der Bundesrat sämtliche Grossveranstaltungen mit mehr als 1000 Personen bis mindestens 15. März verboten. Was die «besondere Lage» gemäss Epidemiengesetz für die Sportwelt bedeutet.

Der Bundesrat verbietet wegen des grassierenden Coronavirus ab sofort alle Grossveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Das Verbot gilt mindestens bis 15. März und wurde vom Bundesrat verhängt, um die Verbreitung des Virus einzudämmen.

#BREntscheid: Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, hat der Bundesrat entschieden, Veranstaltungen mit über 1000 Leuten zu verbieten. Das Verbot gilt ab sofort bis mindestens am 15. März: https://t.co/DhZdNLli0c (BK) — André Simonazzi (@BR_Sprecher) February 28, 2020

Betroffen davon sind auch sämtliche, grösseren Sportveranstaltungen in der Schweiz. Vor allem die oberen Ligen im Fussball und Eishockey stehen vor grossen Herausforderungen.

Im Eishockey finden alle Partien vom kommenden Wochenende ohne Zuschauer statt. Wies es danach mit den Playoffs weitergeht, wird am kommenden Montag entschieden. Ebenfalls noch offen ist der Entscheid der Klubs aus der Swiss League, die heute Freitag und allenfalls Sonntag weitere Playoff-Viertelfinalspiele austragen.

#Update



Sämtliche Spiele der verbleibenden zwei Qualifikationsrunden in der National League finden am Freitag und Samstag vor leeren Rängen statt. Dies aufgrund der jüngsten Massnahme seitens Behörden gegen die Verbreitung des Corona-Virus. — National League & Swiss League (@NLSLOfficial) February 28, 2020

Die Swiss Football League (SFL) greift zu noch drastischeren Massnahmen. Alle Spiele der Super und Challenge League vom kommenden Wochenende werden abgesagt und auf ein unbestimmtes Datum verschoben. Die erste betroffene Partie ist die Challenge-League-Partie zwischen GC und Aarau von heute Abend. Über den weiteren Verlauf der Meisterschaft wird die SFL in enger Absprache mit den Behörden und den Klubs in der kommenden Woche informieren.

⚠ BREAKING NEWS ⚠



⚽🚫 SFL verschiebt wegen Coronavirus alle Spiele vom Wochenende 😷ℹ: https://t.co/vfJrdQ4jYw

–

⚽🚫 La SFL renvoie tous les matches du week-end à cause du Coronavirus 😷ℹ: https://t.co/1UL5DoUGue#SFL #coronavirus pic.twitter.com/okm24TeYfQ — SwissFootballLeague (@News_SFL) February 28, 2020

Wegen des hohen Termindrucks wird es wie im Eishockey wohl auch Spiele ohne Zuschauer geben müssen. Gleichzeitig sollen bei der Diskussion möglicher Szenarien aber auch die wirtschaftlichen Interessen der Klubs berücksichtigt werden. Denn keine Zuschauer heisst auch keine Einnahmen. Gemäss dem Fussball-Magazin «Zwölf» generieren die Super-League-Klubs zwischen einem Drittel und der Hälfte ihrer Einnahmen aus den Heimspielen.

Geschätzte Community,

Wir verstehen euren Frust über die Spielverschiebungen selbstverständlich. Jedoch bitten wir euch trotzdem eure Emotionen im Griff zu haben und auf unangebrachte Kommentare zu verzichten. Vielen Dank für das Fairplay und den Respekt 🤝 — SwissFootballLeague (@News_SFL) February 28, 2020

Bei öffentlichen oder privaten Veranstaltungen, bei denen weniger als 1000 Personen teilnehmen, müssen die Veranstalter zusammen mit der zuständigen kantonalen Behörde eine Risikoabwägung vornehmen, ob sie die Veranstaltung durchführen können oder nicht.

Fussball: Super League

In der höchsten Schweizer Fussball-Liga sind drei Vollrunden betroffen. Die Runde vom kommenden Wochenende wird komplett abgesagt und auf einen unbestimmten Zeitpunkt verschoben. Über den weiteren Verlauf der Meisterschaft wird die SFL in enger Absprache mit den Behörden und den Klubs in der kommenden Woche informieren.

24. Runde vom 29. Februar/1. März (abgesagt): bild: srf

25. Runde vom 7./8. März: bild: srf

26. Runde vom 14./15. März: bild: srf

Fussball: Challenge League

In der zweithöchsten Schweizer Fussball-Liga sind ebenfalls drei Vollrunden betroffen.

24. Runde vom 28./29.Februar/1. März (abgesagt): bild: srf

25. Runde vom 6./7./8. März: bild: srf

26. Runde vom 13./14./15. März: bild: screenshot srf

Fussball: Schweizer Cup

Im Schweizer Cup steht nächste Woche die zweite K.o.-Runde auf dem Programm.

Viertelfinals vom 4./5. März: bild: srf

Fussball: Europa League

Die Auslosung der Achtelfinals findet erst heute um 13 Uhr statt. Falls der FC Basel zunächst Heimrecht hat, würde die Partie im St.Jakob-Park wohl ohne Zuschauer stattfinden müssen.

Achtelfinal-Hinspiel vom 12. März

Bild: KEYSTONE

Eishockey: National League

In der höchsten Schweizer Eishockey-Liga finden an diesem Wochenende die beiden letzten Qualifikationsrunden statt. Diese finden allesamt vor leeren Rängen statt.

#Update



Sämtliche Spiele der verbleibenden zwei Qualifikationsrunden in der National League finden am Freitag und Samstag vor leeren Rängen statt. Dies aufgrund der jüngsten Massnahme seitens Behörden gegen die Verbreitung des Corona-Virus. — National League & Swiss League (@NLSLOfficial) February 28, 2020

Über das Vorgehen in Bezug auf die NL-Playoffs, die gemäss Spielplan am Samstag, 7. März beginnen, entscheiden Liga und Klubs im Rahmen der ausserordentlichen Ligaversammlung von Montag, 3. März.

49. Quali-Runde vom 28. Februar: bild: srf

50. Quali-Runde vom 29. Februar: bild: srf

Playoff-Viertelfinals/Platzierungsrunde: 1. Runde vom 7. März

Playoff-Viertelfinals/Platzierungsrunde: 2. Runde vom 10. März

Playoff-Viertelfinals/Platzierungsrunde: 3. Runde vom 12. März

Playoff-Viertelfinals/Platzierungsrunde: 4. Runde vom 14. März

Eishockey: Swiss League

Für die Swiss League gilt die gleiche Vorgehensweise wie für die National League.

Playoff-Viertelfinals: 5. Runde vom 28. Februar

Playoff-Viertelfinals: 6. Runde vom 1. März

Playoff-Viertelfinals: 7. Runde vom 4. März

Playoff-Halbfinals: 1. Runde vom 6. März

Playoff-Halbfinals: 2. Runde vom 8. März

Playoff-Halbfinals: 3. Runde vom 11. März

Playoff-Halbfinals: 4. Runde vom 13. März

Playoff-Halbfinals: 5. Runde vom 15. März

Platzierungsrunde

Bild: KEYSTONE

Einzelevents

Grössere, einzelne Sportevents waren für die «Quarantäne-Zeit» nur zwei geplant. Der Engadin Skimarathon wurde bereits abgesagt, was mit dem Skicross-Weltcup in Veysonnaz passiert, ist noch unklar.

Engadin Skimarathon vom 8. März (bereits abgesagt)

Skicross-Weltcup in Veysonnaz vom 14. März

Bild: swiss-image.ch

Restliche Meisterschaften

Handball: 12 Qualifikationsspiele und Cupfinal am 15. März

Unihockey-Playoffs: Einzelne Spiele mit über 1000 Zuschauern

Schweizer Basketballmeisterschaft

