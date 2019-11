Sport

Fussball

Champions League: Napoli-Spieler starten nach 1:1 gegen Salzburg Revolte



Bild: EPA

Revolte in Napoli – Spieler laufen nach Remis gegen Salzburg davon, Ancelotti streikt

Nach dem 1:1 gegen Salzburg in der Champions League versinkt die SSC Napoli im Chaos. Die Spieler meutern, der Trainer schweigt und der Präsident steht mit abgesägten Hosen da.

Napoli ist in einer sportlichen Krise. Seit vier Spielen hat das Team aus süditalienischen Hafenstadt nun nicht mehr gewonnen. Gestern kamen die «Azzurri» in der Champions League zuhause im San Paolo gegen Salzburg nicht über ein 1:1 hinaus.

Das Unentschieden gegen die Österreicher ist vielleicht auch eine Folge des Chaos, in dem der Klub gerade steckt. Präsident Aurelio De Laurentiis hatte die Mannschaft mitten in der Saison für die ganze Woche in ein Straf-Trainingslager geschickt, die Spieler wurden im eigenen Trainingszentrum Castel Volturno 35 Kilometer nördlich der Stadt kaserniert.

«Das Trainingslager ist keine Strafe, sondern eine Gelegenheit, damit sich die Spieler besser kennenlernen», begründete der extravagante Filmproduzent die Massnahme. Trainer Carlo Ancelotti sagte vor dem Spiel gegen Salzburg, man müsse die Entscheidung des Präsidenten akzeptieren. Nach dem 1:1 redete er nicht mehr. Ancelotti schwänzte die obligatorische Medienkonferenz, was eine Busse von der UEFA geben wird.

«Sag deinem Vater, dass wir nach Hause gehen»

Angefressen sind auch die Spieler. Sie liessen den Mannschafts-Car links liegen und sich in Privatautos nach Hause fahren statt zurück ins Trainingscamp. Zuvor war De Laurentiis in der Kabine gewesen, um nach dem Unentschieden gegen Salzburg zum Team zu sprechen. Er soll angeordnet haben, dass das Straf-Trainingslager trotz ansprechender Leistung wie vorgesehen weitergehen soll.

«Sag deinem Vater, dass wir nach Hause gehen», liess Captain Lorenzo Insigne dem Sohn von De Laurentiis ausrichten. Dries Mertens, Torschütze vom Dienst und seit 2013 in Napoli, soll danach der erste Spieler gewesen sein, der das Stadion auf eigene Faust verliess. Der Rest der Mannschaft sei dem Belgier dann gefolgt. Einige haben sich offenbar an ihre Anwälte gewandt, weil das Trainingslager während der Saison in ihren Augen vertragswidrig ist. «Das ist nichts anderes als eine Meuterei», hält die «Gazzetta dello Sport» fest. Die rosarote Sportzeitung befürchtet, dass die Hahnenkämpfe abseits des Rasens schwerwiegende Folgen für Napolis Saison haben kann.

Bild: EPA

Ancelotti nach Argentinien?

Ancelotti und sein Trainerstab kehrten nach dem Spiel ohne Mannschaft nach Castel Volturno zurück. Am Fusse des Vesuv brodelt es. Und vielleicht wird Ancelotti schon bald die Konsequenzen ziehen und Napoli verlassen. Angeblich ist er Kandidat für den Trainerjob bei den Boca Juniors.

Zum Training heute erschienen die Spieler. Mertens und Koulibaly hätten zu den ersten gehört, berichten Reporter vor Ort, wollten aber nichts sagen. Präsident De Laurentiis hätte eigentlich Termine in Los Angeles, verschob diese aber, um die Situation bei Napoli zu klären. (ram)

