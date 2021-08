Via E-Mail teilen

Murat Yakin hat als neuer Schweizer Nationaltrainer seine erste Pressekonferenz gehalten. Das sind die wichtigsten Aussagen von ihm, von Nati-Direktor Pierluigi Tami und von SFV-Präsident Dominique Blanc.

«Ich habe wenig Zeit. Ich habe mit Pierluigi Tami auch eine Ansprechperson, die die Mannschaft schon kennt, das werde ich nutzen. Die Mannschaft hat an der EM grosse Freude vermittelt. Das möchte ich weiterführen. Die Aufgabe gegen Italien wird schwierig, das hat die EM gezeigt. Wir wollen aus den nächsten drei Partien drei Siege holen.»

«Es gab vor sieben Jahren, bevor Petkovic ernannt wurde, einen kurzen Kontakt. Da war mir klar, dass seine Resultate besser waren als meine. Nach Basel folgten mit Spartak und Schaffhausen sportliche Rückschritte, aber menschlich hat mich das weiter gebracht. In der Challenge League habe ich nie einen Gedanken an die Nati verschwendet, aber nach den Gesprächen mit Pierluigi Tami habe ich mir Hoffnung gemacht.»

«Man könnte sagen, dass ich in Schaffhausen, bei GC oder auch in Sion Sozialarbeit geleistet habe.»

... seine Zeit bei Basel, GC und Sion