Schwieriges Los für YB in der Europa League – PSG in den CL-Achtelfinals im Losglück

Nach dem Ende der Gruppenphase im Europacup wurden am Montag die ersten K.o.-Runden ausgelost. Für YB ergab es in der Zwischenrunde der Europa League ein schwieriges Los, PSG hingegen hatte in der Champions League Glück. Servette reist im dritten europäischen Wettbewerb nach Bulgarien.

Champions League

In der Auslosung für die Champions-League-Achtelfinals ist der ganz grosse Kracher ausgeblieben. Dies liegt vor allem daran, dass Paris Saint-Germain als Gruppenzweiter im Glück war. Die Franzosen bekamen mit Real Sociedad nämlich den schwächsten der möglichen Gegner zugelost. Borussia Dortmund kam als Achtelfinal-Gegner nicht infrage, da die Deutschen bereits in der Gruppe auf PSG getroffen waren. Der BVB mit Goalie Gregor Kobel trifft auf PSV Eindhoven.

Andere Gruppenzweite traf es hingegen deutlich härter. So trifft beispielsweise die SSC Napoli auf den FC Barcelona oder Lazio Rom auf Bayern München. Überraschungsteam Kopenhagen bekommt es mit Vorjahressieger Manchester City um Manuel Akanji zu tun. Für Yann Sommer und Inter Mailand geht es gegen Atletico Madrid.

Das sind die Achtelfinal-Paarungen der Champions League FC Porto – Arsenal London

SSC Napoli – FC Barcelona

Paris Saint-Germain – Real Sociedad

Inter Mailand – Atletico Madrid

PSV Eindhoven – Borussia Dortmund

Lazio Rom – Bayern München

FC Kopenhagen – Manchester City

Leipzig – Real Madrid



Die Hinspiele finden am 13./14. und 20./21. Februar statt, die Rückspiele werden am 5./6. und 12./13. März ausgetragen.

Europa League

Für die Young Boys ergab die Auslosung der Zwischenrunde eine schwierige Aufgabe. Das Team von Raphael Wicky bekommt es mit Sporting Lissabon zu tun. Die Portugiesen mussten sich in der Gruppenphase nur einmal geschlagen geben und wurden hinter Atalanta Bergamo Zweiter. In der Liga steht der 19-fache Meister derzeit hinter Stadtrivale Benfica auf Platz 2. Das von Ruben Amorim trainierte Team reist für das Hinspiel am 15. Februar erst nach Bern, bevor Sporting YB dann in Lissabon empfängt.

Ausserdem kommt es in der Europa League zum Duell zweier Schweizer Nationalspieler. Noah Okafor trifft mit der AC Milan nämlich auf Stade Rennes um Fabian Rieder. Zwischen Feyenoord Rotterdam und der AS Roma kommt es zur Revanche des Conference-League-Finals aus der Saison 2021/22, als die Italiener sich unter José Mourinho durchsetzten.

Das sind die Zwischenrunden-Paarungen der Europa League Feyenoord Rotterdam – AS Roma

AC Milan – Stade Rennes

RC Lens – SC Freiburg

Young Boys – Sporting Lissabon

Benfica Lissabon – Toulouse

Sporting Braga – Karabach Agdam

Galatasaray Istanbul – Sparta Prag

Schachtar Donezk – Olympique Marseille



Die Hinspiele finden am 15. Februar statt, die Rückspiele werden eine Woche später am 22. Februar ausgetragen.



Conference League

Als letztes erfuhren die Conference-League-Teams – darunter Servette – ihre Gegner für die Zwischenrunde. Für Servette gab es dabei ein wenig attraktives, aber dafür machbares Los. Das Team von René Weiler spielt gegen Ludogorez Rasgrad um den Einzug in die Achtelfinals des dritten europäischen Wettbewerbs.

Die Bulgaren setzten sich in ihrer Gruppe dank des Siegs im Direktduell am letzten Spieltag gegen Nordsjaelland durch. Das Hinspiel gegen die Dänen hatte Ludogorez auswärts 1:7 verloren, neben der 1:3-Niederlage gegen Fenerbahce Istanbul das einzige Spiel, welches Rasgrad in der laufenden Conference-League-Saison nicht erfolgreich gestalten konnte.

Das sind die Zwischenrunden-Paarungen der Conference League Sturm Graz – Slovan Bratislava

Servette – Ludogorez Rasgrad

Royale Union Saint-Gilloise – Eintracht Frankfurt

Betis Sevilla – Dinamo Zagreb

Olympiakos Piräus – Ferencvaros

Bodö/Glimt – Ajax Amsterdam

Molde BK – Legia Warschau

Maccabi Haifa – KAA Gent



Die Hinspiele finden am 15. Februar statt, die Rückspiele werden eine Woche später am 22. Februar ausgetragen.



