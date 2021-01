Sport

Bild: keystone

Premier League

Brighton – Tottenham 1:0

Tottenham kassiert überraschende Niederlage beim abstiegsgefährdeten Brighton & Hove Albion (0:1), das zuletzt allerdings Aufwärtstendenz zeigte. Der Belgier Leandro Trossard, in Brightons Angriff ein Mitkonkurrent des Schweizer Nachwuchsinternationalen Andi Zeqiri, erzielte nach 17 Minuten den einzigen Treffer. Zeqiri kam bei Brighton nicht zum Einsatz. Für die Spurs gewinnen nach der unplanmässigen Niederlage die ohnehin wegweisenden nächsten Spieldaten weiter an Relevanz. Am Donnerstag kommt es zum Duell mit Chelsea, ehe in zwei Wochen das Spitzenspiel bei Leader Manchester City ansteht.

Brighton & Hove Albion - Tottenham Hotspur 1:0 (1:0).

Tor: 17. Trossard 1:0.

Bemerkung: Brighton ohne Zeqiri (Ersatz).

Chelsea – Burnley 2:0

Thomas Tuchel feiert in seinem zweiten Spiel als Cheftrainer von Chelsea den ersten Sieg. Chelsea bezwingt daheim Burnley aus der unteren Tabellenhälfte 2:0.

Der spanische Aussenverteidiger Cesar Azpilicueta erzielte das 1:0 auf einen Pass von Callum Hudson-Odoi kurz vor der Pause. Für die Sicherung der drei Punkte sorgte Marcos Alonso, ein weiterer spanischer Verteidiger, nach 84 Minuten mit einem wunderbaren Volley unter die Latte.

Seinen Einstand hatte der ehemalige Dortmund- und PSG-Trainer am Donnerstag beim 0:0 gegen die Wolverhampton Wanderers gegeben.

Chelsea - Burnley 2:0 (1:0)

Tore: 40. Azpilicueta 1:0. 84. Alonso 2:0.

West Ham – Liverpool 1:3

Liverpool stösst dank einem 3:1-Sieg im Spitzenduell gegen West Ham United auf den dritten Platz vor. Der Schweizer Xherdan Shaqiri glänzt für die Reds mit einem Assist.

Der Schweizer Internationale kehrte beim Meister in die Startformation zurück, nachdem ihn Jürgen Klopp in der Meisterschaft zuletzt zweimal zurück auf die Bank beordert hatte. Der 29-jährige Offensivspieler danke dem FIFA-Trainer des Jahres die Einsatzzeit mit einem brillanten Assist zum 2:0. Shaqiri spielte bei einem Konter für Liverpool in der 68. Minute Mohamed Salah mittels hohem Flankenball ideal ein, der Ägypter nutzte die Vorlage zu seinem zweiten Tor des Abends. Neun Minuten zuvor hatte Salah bereits das 1:0 für Liverpool erzielt.

Liverpool nutzte mit dem Sieg die Einladung von Leicester City. Der Meister von 2016 unterlag Aufsteiger Leeds United 1:3 und verpasste damit den Vorstoss auf den 2. Platz.

West Ham United - Liverpool 1:3 (0:0).

Tore: 57. Salah 0:1. 68. Salah 0:2. 84. Wijnaldum 0:3. 87. Dawson 1:3.

Bemerkungen: Liverpool mit Shaqiri (bis 70.).

Serie A

Napoli – Parma 2:0

Napoli schlägt Parma und macht in der Tabelle Boden gut. Ex-FCZ-Mittelfeldpuncher Simon Sohm kam bei den unterlegenen Gästen nicht zum Einsatz.

Napoli - Parma 2:0 (1:0).

Tore: 32. Elmas 1:0. 82. Politano 2:0. - Bemerkungen: Parma ohne Sohm (Ersatz).

Atalanta – Lazio 1:3

Für Remo Freuler setzt es in der 20. Runde der Serie A mit Atalanta Bergamo eine Enttäuschung ab. Gegen Lazio Rom verlieren die Bergamasken das Spiel 1:3 und zeitgleich den 5. Platz.

Auf dem Weg zur ersten Heimspielniederlage seit November geriet die Mannschaft von Gian Piero Gasperini bereits in der 3. Minute ins Hintertreffen. Adam Marusic brachte die Gäste mit einem Weitschuss in Führung. Hoffnung flammte für Atalanta eine Minute nach der Auswechslung von Freuler auf, als der seit November verletzt gewesene Kroate Mario Pasalic in der 79. Minute bei seinem Comeback auf 1:2 verkürzte. Drei Minuten später sorgte Lazios Vedat Muriqi mit dem 3:1 wieder für klare Verhältnisse.

Die Niederlage gegen den Tabellennachbarn bedeutet für Atalanta das Abrutschen auf den 6. Platz. Lazio schaffte derweil den Anschluss an die Champions-League-Startplätze.

Atalanta Bergamo - Lazio Rom 1:3 (0:1)

Tore: 3. Marusic 0:1. 51. Correa 0:2. 79. Pasalic 1:2. 82. Muriqi 1:3.

Bemerkungen: Atalanta Bergamo mit Freuler (bis 78.).

Bundesliga

Wolfsburg – Freiburg 3:0

Der VfL Wolfsburg macht sich auf die Verfolgung von RB Leipzig. Dank einem 3:0-Heimsieg gegen Freiburg schliesst die Mannschaft von Oliver Glasner bis auf drei Punkte zum Tabellenzweiten auf.

Eine prägende Rolle bei Wolfsburgs wichtigem Heimsieg spielten die Schweizer. Aussenverteidiger Kevin Mbabu stand beim 1:0 durch John Brooks im Fokus. Der 25-jährige Genfer hatte Glück, dass sein Körpereinsatz beim Corner, der der Wolfsburger Führung zugrunde lag, einer Überprüfung durch den Video-Schiedsrichter standhielt. Mbabu war seinem Gegenspieler im Strafraum unabsichtlich auf den Fuss getreten.

Eine positivere Rolle spielte Offensivspieler Steffen beim 2:0 fünf Minuten vor der Pause. Der 29-Jährige bewies mit seinem Zuspiel auf Torschütze Wout Weghorst gutes Auge. Nach einer guten Stunde machte Steffen Landsmann und Nationalmannschaftskollege Admir Mehmedi Platz, der Yannick Gerhardt wiederum mit gutem Laufweg in der 86. Minute das 3:0 eröffnete.

Wolfsburg - Freiburg 3:0 (2:0).

Tore: 21. Brooks 1:0. 39. Weghorst 2:0. 85. Gerhardt 3:0.

Bemerkungen: Wolfsburg mit Mbabu, Steffen (bis 69.) und Mehmedi (ab 69.).

Köln – Bielefeld 3:1

Der 1. FC Köln hat sich in der 19. Runde der Bundesliga auf Kosten von Aufsteiger Arminia Bielefeld vom Barrage-Platz gelöst. Im Direktduell in Köln siegte die Mannschaft von Markus Gisdol verdient 3:1.

Eine Doublette des zuvor torlosen Angreifers Marius Wolf (10./28.) brachte die Kölner in der ersten halben Stunde auf Kurs. Bielefeld, bei dem der Zürcher Cédric Brunner erneut durchspielte, fand erst eine Viertelstunde vor Schluss durch den Venezolaner Sergio Cordova zum Torerfolg. Mehr als eine Randnotiz war das 1:3 allerdings nicht.

Köln - Arminia Bielefeld 3:1 (2:0)

Tore: 10. Wolf 1:0. 28. Wolf 2:0. 63. Rexhbecaj 3:0. 73. Cordova 3:1.

Bemerkungen: Arminia Bielefeld mit Brunner.

Ligue 1

Lorient – PSG 3:2

Leader Paris Saint-Germain kassierte beim abstiegsgefährdeten FC Lorient eine blamable Niederlage. Der Meister gab auf dem Weg zum 2:3 eine Führung preis und verpasste damit die Rückeroberung der Tabellenspitze.

5 – Paris have recorded five defeats after 22 Ligue 1 games this season, their highest tally at this stage during the QSI era (since 2011/12). Relapse. #FCLPSG pic.twitter.com/AZ0tXfZjGg — OptaJean (@OptaJean) January 31, 2021

Die Gäste aus Paris gerieten nach einer guten halben Stunde in Rückstand, drehten die Partie aber bis zur Stundenmarke dank zwei verwandelter Foulpenaltys von Superstar Neymar. Dank zwei Toren in den letzten zehn Minuten schlug Lorient allerdings ebenfalls zurück und stiess dank den nicht einkalkulierten Punkten auf den Barrage-Platz vor.

Reims feierte derweil dank dem 23-jährigen Genfer Dereck Kutesa den dritten Sieg aus den letzten vier Spielen. Der Mittelfeldspieler erzielte beim 1:0-Sieg in Strasbourg den einzigen Treffer des Spiels als Joker. Kutesa wurde in der 75. Minute aufs Feld geschickt, fünf Minuten später traf er zu seinem ersten Saisontor.

Lorient - Paris Saint-Germain 3:2 (1:1)

Tore: 36. Abergel 1:0. 45. Neymar (Foulpenalty) 1:1. 57. Neymar (Foulpenalty) 1:2. 80. Wissa 2:2. 92. Moffi 3:2.

(zap/sda)

