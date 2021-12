Die «Kathedrale» – ab 2027 die neue Heimat von Milan und Inter. bild: twitter/inter

Eine «Kathedrale» für Milan und Inter – so wird das neue San Siro aussehen

Das legendäre Giuseppe-Meazza-Stadion von Mailand, das im Volksmund nur San Siro genannt wird, soll bald Geschichte sein. Seit Jahren planen die AC Milan und Inter Mailand eine neue gemeinsame Arena, nun haben die beiden Stadtrivalen bei der Planung für den Neubau ein Projekt ausgewählt.

Ein Entwurf des amerikanischen Architekturbüros Populous hat das Rennen gemacht: Das Projekt heisst «Die Kathedrale» und wurde vom Mailänder Dom sowie der Jugendstil-Galerie «Vittorio Emanuele II.» im Herzen der lombardischen Metropole inspiriert. Ab 2027 sollen dann in der neuen Arena, die unmittelbar neben dem heutigen San Siro zu stehen kommen soll, die Heimspiele der beiden Mailänder Traditionsklubs ausgetragen werden.

Wo heute das San Siro thront, wird in Zukunft ein Park stehen. bild: twitter/acmilan

Das amerikanische Architekturbüro Populous hat bereits mehr als 3000 Sportprojekte und über 1000 Stadien entworfen hat, darunter die Olympiastadien von Sydney 2000 und London 2012, das neue Wembley-Stadion sowie die hochmoderne Tottenham-Arena. Im September wurde eine Filiale in Mailand eröffnet, damit man sich so bald wie möglich an die Verwirklichung des Projekts machen kann.

Steile Ränge sind ideal für eine gute Stimmung. bild: nuovostadiomilano.com

Umgeben von einer Glasfassade soll die «Kathedrale» zum ökologisch nachhaltigsten Stadion Europas avancieren. Ausserdem wird es sich dank technischer Einrichtungen je nach der spielenden Mannschaft blau oder rot färben.

Ein Glasfassade sorgt für viel Licht rund ums Stadion. bild: nuovostadiomilano.com

Wie hoch die Kosten für den Neubau sein werden, wurde bislang nicht kommuniziert. Die Zuschauerkapazität soll im Vergleich zum Giuseppe-Meazza-Stadion leicht sinken. Statt wie bislang 80'000 werden nur noch 65'000 Zuschauer in die neue Arena passen.

Bei Nacht sieht die Arena spektakulär aus. bild: nuovostadiomilano.com

Finanziell soll sich das neue Stadion für Inter und Milan aber trotzdem auszahlen. Die beiden Serie-A-Klubs sollen pro Jahr je rund 80 Millionen Euro zusätzlich einnehmen.

Das Areal mit dem San Siro heute ... bild: nuovostadiomilano.com

... und wie es dereinst aussehen soll. bild: nuovostadiomilano.com

Und was passiert mit dem altehrwürdigen San Siro, das für die Fussball-WM 1990 komplett umgebaut wurde und so sein bis heute charakteristisches Aussehen erhielt? Noch ist das letzte Wort nicht gesprochen, aber spätestens nach den Olympischen Spielen 2026 von Mailand und Cortina d'Ampezzo soll das Stadion teilweise abgerissen und in ein begrüntes Sport- und Geschäftsviertel umgewandelt werden. (pre)