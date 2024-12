Manuel Akanji ist mitschuldig am 1:1-Ausgleich gegen Everton. Bild: keystone

Nach Akanji-Bock – ManCity kann auch gegen Everton nicht gewinnen

Die Misere von Manchester City setzt sich am Boxing Day fort. Das Team von Trainer Pep Guardiola muss sich in der Premier League daheim gegen das abstiegsbedrohte Everton mit einem 1:1 begnügen.

«Murphys Law» (Was schief gehen kann, geht schief) trifft auf Manchester City derzeit zu. Die Citizens hätten gegen Everton nach etwas mehr als einer halben Stunde 3:0 führen müssen, plötzlich aber steht es 1:1! Bernardo Silva hatte das Heimteam in Führung gebracht. Zuvor hatte Josko Gvardiol den Ball an den Pfosten geköpft. Später vergab Silva eine Grosschance, weil er es mit einem Kunstschuss versuchte, anstatt die einfache Lösung zu suchen.

Beim 1:1-Ausgleich Evertons sah der Schweizer Internationale Manuel Akanji nicht gut aus: Akanji verschätzte sich bei einer Hereingabe, konnte nicht klären, was Iliman Ndiaye mit einem brillanten Drop-Kick zum 1:1-Ausgleich bestrafte.

Manchester City hätte die Partie auch nach der Pause noch gewinnen können. Erling Haaland scheiterte in der 52. Minute mit einem Foulelfmeter an Evertons Goalie Jordan Pickford. Im Nachgang an die Penalty-Szene köpfte Haaland den Ball doch noch ins Netz, dabei stand der Norweger indes im Offside. In den letzten 13 Partien gelangen Haaland bloss noch 4 Tore.

Von den letzten 13 Partien gewannen die Citizens über alle Wettbewerbe bloss einmal: 3:0 in der Meisterschaft gegen Nottingham Forest. Aus den übrigen Partien resultierten 9 Niederlagen und 3 Unentschieden.

Pep Guardiola findet mit seinem Team nicht aus dem Tief. Bild: keystone

Manchester City - Everton 1:1 (1:1)

55'097 Zuschauer.

Tore: 14. Bernardo Silva 1:0. 36. Ndiaye 1:1.

Bemerkungen: Manchester City mit Akanji. 52. Haaland (Manchester City) scheitert mit Penalty an Pickford. (abu/sda)

Die Tabelle: