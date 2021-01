Sport

Fussball

Verstoss gegen Schutzordnung: Embolo aus Kader von Gladbach gestrichen



Bild: keystone

Möglicher Verstoss gegen Schutzordnung: Embolo vorerst aus Kader von Gladbach gestrichen

Eigentlich läuft es Nati-Star Breel Embolo ziemlich gut bei Mönchengladbach. In dieser Saison traf der 23-Jährige in Liga und Champions League bereits vier Mal ins Netz und bereitete drei Tore vor. Da sein Sturm-Partner Marcus Thuram wegen einer Spuck-Attacke für mehrere Spiele gesperrt wurde, gehört der Schweizer Nati-Star momentan auch zur Startelf.

Beziehungsweise gehörte. Denn Embolo hat sich möglicherweise einen grossen Fehltritt geleistet. Wie die «Bild»-Zeitung berichtet, soll der Schweizer nach dem Spiel gegen Stuttgart am vergangenen Sonntag in Essen eine Party mit 23 Personen gefeiert haben. Ohne Masken und ohne Abstand. Die Party soll im Obergeschoss des Cafe «Extrablatt» am Baldeneysee in Essen stattgefunden haben.

Anwohner hatten sich wegen Ruhestörung beklagt. Um 2.30 Uhr ging ein Anruf bei der Polizei ein. Als die Beamten eintrafen, trafen sie auf 23 Personen, darunter 15 «leicht bekleidete Frauen», wie die «Bild» schreibt. Demnach waren die Scheiben des Lokals mit roten Decken bedeckt. Es standen Alkohol und Wasserpfeifen rum.

In Deutschland gelten derzeit strenge Corona-Massnahmen. Die Bevölkerung wird dazu aufgerufen, zuhause zu bleiben. Private Zusammenkünfte sind lediglich im Kreis des eigenen Haushalts und mit maximal einer weiteren Person gestattet. Die Fussball-Bundesliga darf nur stattfinden, weil sie ein strenges Schutzkonzept dargelegt hat.

Verein zieht Konsequenzen

Markus Aretz, Medien-Direktor von Borussia Mönchengladbach, wollte den Bericht der «Bild» nicht kommentieren. Er sagte: «Das ist ein Gerücht. Dazu geben wir keine Stellungnahme ab.»

Dennoch zog der Verein Konsequenzen. Gadbach strich Breel Embolo am Montagabend «vorsorglich» aus dem Kader für das Spiel gegen Werder Bremen von Dienstag. Mönchengladbach begründet den Schritt damit, dass Embolo «möglicherweise gegen die Corona-Schutzverordnung verstossen hat».

ℹ️ Borussia hat Breel Embolo vorsorglich aus dem Kader für das morgige Bundesligaspiel gegen @werderbremen gestrichen, nachdem heute bekannt geworden ist, dass der Schweizer Nationalspieler möglicherweise gegen die Corona-Schutzverordnung verstoßen hat. 👇https://t.co/NJnfyRbTcj — Borussia (@borussia) January 18, 2021

Breel Embolo darf jetzt erst wieder an den Mannschaftstrainings teilnehmen, wenn ein negativer Corona-Test vorliegt. Wie die Angelegenheit weitergeht, wird derzeit abgeklärt. Den Teilnehmern der Party droht ein Bussgeldverfahren. Breel Embolos Lauf ist jedenfalls vorerst gestoppt. (cma)

