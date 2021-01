Sport

Bundesliga: Der BVB muss gegen Bayer den nächsten Rückschlag hinnehmen



BVB muss gegen Bayer den nächsten Rückschlag hinnehmen – Elvedi köpft Gladbach zum Sieg

Leverkusen – Dortmund 2:1

Die Entlassung von Trainer Lucien Favre hat bei Borussia Dortmund nicht zum gewünschten Umschwung geführt. Im Spitzenspiel der 17. Runde unterlag die seit Mitte Dezember von Edin Terzic geführte Mannschaft im Verfolgerduell den zuletzt ebenfalls schwächelnden Leverkusner 1:2. Zum Matchwinner für die Mannschaft des ehemaligen BVB-Coaches Peter Bosz avancierte Moussa Diaby mit einem Tor und einem Assist. Der 21-jährige Franzose brachte Bayer zum ersten Sieg in der Meisterschaft in diesem Jahr.

Von der Dortmunder Niederlage profitierte neben Mönchengladbach, das nur noch einen Punkt hinter der anderen – auf einem Champions-League-Startplatz klassierten – Borussia zurückliegt, auch Wolfsburg. Der VfL schloss dank einem 2:0-Sieg bei den abstiegsgefährdeten Mainzern zum BVB auf. Bei den Gästen spielte der Schweizer Internationale Renato Steffen durch, Kevin Mbabu und Admir Mehmedi kamen nach der Pause ins Spiel.

Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 2:1 (1:0)

Tore: 14. Diaby 1:0. 67. Brandt 1:1. 80. Wirtz 2:1. - Bemerkungen: Borussia Dortmund mit Bürki und Akanji, ohne Hitz (Ersatz).

Gladbach – Bremen 1:0

Neben dem Platz wird Borussia Mönchengladbach derzeit von der Party-Affäre um den Schweizer Internationalen Breel Embolo gefordert. Auf dem Platz sorgt Embolos Landsmann Nico Elvedi beim 1:0 über Werder Bremen für positive Schlagzeilen.

Borussia Mönchengladbach bleibt dank Nico Elvedi sportlich auf Kurs und in Schlagdistanz mit den Champions-League-Plätzen. Gegen ein gut organisiertes Werder Bremen erlöste der 24-jährige Zürcher die Borussia in der 66. Minute mit seinem ersten Saisontor. Der Innenverteidiger war auf einen Freistoss des Slowaken Laszlo Benes per Kopf und via Innenpfosten erfolgreich. «Wir haben das letztlich gut verteidigt», sagte Matchwinner Elvedi nach Spielschluss zu Sky.

Der Sieg für die Mannschaft von Marco Rose ist darum schmeichelhaft, weil Gladbach sich kaum nennenswerte Chancen erspielte und die Gäste aus Bremen dem 1:0 in der ersten Halbzeit ihrerseits zweimal sehr nahe gestanden hatten. In der 27. Minute lenkte Yann Sommer einen Volley von Romano Schmid aus 18 Metern in extremis über das Tor, acht Minuten vor der Pause rettete Matthias Ginter für den bereits geschlagenen Schweizer Nationalgoalie auf der Linie.

Auch mit der Führung im Rücken agierte Gladbach nicht stilsicher. Nur knapp entgingen sie einem späten Ausgleich. Drei Minuten vor Schluss verhinderte bei Milot Rashica der Pfosten den Ausgleich. Bei den Gladbachern, die auf vier Positionen rotierten, waren aber vor allem die Ausfälle in der Offensive augenfällig. Neben Embolo, der wegen möglicher Verstösse bei einer Party in Essen am Wochenende gegen die Corona-Schutzordnung aus dem Kader gestrichen wurde, fehlte auch Marcus Thuram nach seiner Spuckattacke noch gesperrt.

Borussia Mönchengladbach - Werder Bremen 1:0 (0:0)

Tor: 66. Elvedi 1:0. -

Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach mit Sommer, Elvedi und Zakaria (ab 74.), ohne Lang (Ersatz) und Embolo (intern gesperrt).

Die Tabelle

