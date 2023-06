Weiter geht es für die Schweiz am Sonntag mit dem Duell gegen Italien und am Mittwoch zum Vorrunden-Abschluss gegen Frankreich. Die ersten zwei der Gruppe qualifizieren sich für die Viertelfinals.

Triumph im eigenen Land: Marlen Reusser gewinnt die Tour de Suisse

Marlen Reusser gewinnt zum ersten Mal die Tour de Suisse der Frauen. Die Bernerin verteidigt in der 4. und letzten Etappe mit Start und Ziel in Ebnat-Kappel ihre Leaderposition souverän.

Reusser, die das Leadertrikot am Sonntag mit dem Sieg im Zeitfahren übernommen hatte, geriet in der gut 100 km langen und mit fast 2000 Höhenmetern herausfordernden Königsetappe im Toggenburg am Ende nicht mehr ernsthaft in Bedrängnis. Auf ihre beiden stärksten Konkurrentinnen im Gesamtklassement machte sie zum Tour-Abschluss nochmals Zeit gut: Ihre niederländische Teamkollegin Demi Vollering wurde mit 1:02 Rückstand Zweite, die Italienerin Elisa Longo Borghini Dritte (1:17 zurück).