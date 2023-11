Der Mainzer Neuzugang Anwar El Ghazi hat sich krankgemeldet. Bild: keystone

Chaos bei Widmers Mainz: Streit mit Spieler wegen umstrittenem Palästina-Post eskaliert

Anwar El Ghazi wurde nach einem umstrittenen Post erst suspendiert, dann begnadigt. Nun sorgte der Spieler für die nächste Wende.

Benjamin Zurmühl / t-online

Ein Artikel von

Der Streit zwischen Anwar El Ghazi und Bundesligist Mainz 05 eskaliert. Am Mittwoch kündigte der Verein sogar an, juristische Schritte einzuleiten. Grund dafür war eine Behauptung El Ghazis am Mittwochvormittag.

Was passiert ist

Nachdem der Spieler kurz nach dem Angriff der Terrorgruppe Hamas auf Israel einen umstrittenen Post abgesetzt hatte, suspendierte ihn der Verein auf unbestimmte Zeit. Vergangene Woche teilte El Ghazi dann eine neue Botschaft, schrieb: «Ich verurteile die Tötung aller unschuldigen Zivilisten in Palästina und Israel. Mein Mitgefühl gilt den unschuldigen Opfern dieses Konflikts, ungeachtet ihrer Nationalität.» Zudem behauptete er, missverstanden worden zu sein.

Am Montag kündigte Mainz 05 dann an, den Flügelstürmer wieder in die Mannschaft integrieren zu wollen. «El Ghazi hat sich seitdem in mehreren Gesprächen mit dem Vereinsvorstand von seinem Post auf seinem Instagram-Kanal distanziert, den er selbst bereits nach wenigen Minuten wieder gelöscht hatte. Er bedauerte die Veröffentlichung des Beitrages und auch dessen negative Wirkung, gerade auch für den gesamten Verein», hiess es im Statement der Mainzer.

Doch am heutigen Mittwoch kam es zu einer überraschenden Wende. In einem ausführlichen Post meldete sich El Ghazi erneut zu Wort und widersprach der Mitteilung seines Vereins. In dem Post heisst es unter anderem: «Ich bereue meine Aussagen nicht und empfinde auch keine Reue. Ich distanziere mich auch nicht von dem, was ich gesagt habe, und stehe heute und bis zu meinem letzten Atemzug für die Menschheit und die Unterdrückten ein.»

Zudem sagte er, dass das Statement aus der vergangenen Woche seine einzige und letzte Stellungnahme gegenüber Mainz 05, wo auch Nati-Spieler Silvan Widmer unter Vertrag steht, war. Ein klarer Widerspruch zur Mitteilung des Tabellenletzten der Bundesliga.

Nach seiner langen Verletzungspause stand Silvan Widmer zuletzt wieder im Kader des Bundesligisten. Bild: www.imago-images.de

Mainz nahm die Äusserungen El Ghazis «mit Überraschung und Unverständnis zur Kenntnis», wie der Klub wenige Stunden später mitteilte. «Der Verein wird den Sachverhalt juristisch prüfen und dann bewerten. Der Spieler hat sich am Montag krankschreiben lassen und ist aktuell nicht im Trainingsbetrieb.»

Wie der Konflikt zwischen Spieler und Verein weitergeht, bleibt abzuwarten. Trainer Bo Svensson kann die Unruhe aber nicht gebrauchen, denn schon am Mittwochabend steht das nächste Spiel an. Mainz ist zu Gast bei Hertha BSC im DFB-Pokal. (nih/t-online)