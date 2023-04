Die Frauen-Nati verliert erstmals unter Nationaltrainerin Inka Grings. Bild: keystone

Trotz Überlegenheit: Schweizer Frauen-Nati verliert Test gegen Island

Im vierten Spiel unter Coach Inka Grings verliert das Schweizer Frauen-Nationalteam zum ersten Mal. In Zürich unterliegt es Island 1:2.

Vor trotz garstigem Wetter immerhin gut 4000 Zuschauern im Zürcher Letzigrund mussten die Schweizerinnen eine wenig zwingende Niederlage einstecken. Den entscheidenden Treffer erzielte die stets aktive Sveindis Jonsdottir knapp 20 Minuten vor Schluss. Die 21-Jährige vom VfL Wolfsburg wurde im Strafraum zu wenig energisch gestört.

Der Siegtreffer von Jonsdottir Video: SRF

Das Tor fiel ausgerechnet in einer Phase, in der sich das Team von Inka Grings gesteigert hatte und dem Führungstreffer näher stand. Ein Tor von Ana-Maria Crnogorcevic (66.), in Abwesenheit von Lia Wälti Captain, zählte wegen einer Goaliebehinderung aber nicht. In der Schlussphase drückten die Schweizerinnen nochmals auf den Ausgleich, hatten jedoch einige Male auch Pech – bei einem möglichen Foulpenalty und einem Lattenschuss von Luana Bühler in der Nachspielzeit.

Der Ausgleich von Piubel. Video: SRF

Wie bereits am Donnerstag in Luzern gegen China (0:0) hatten die Schweizerinnen zu Beginn Mühe. Die erste isländische Führung durch Glodis Viggosdottir kam ebenfalls über die Mitte zustande, als sich die Schweizer Innenverteidigung durch einen langen Pass düpieren liess. Vor der Pause gelang Seraina Piubel nach einem schnellen Konter über Géraldine Reuteler mit dem ersten Torschuss der Schweizerinnen der Ausgleich.

Nach drei Unentschieden gab es damit erstmals unter Inka Grings eine Niederlage. Ein Beinbruch ist dies gegen das als Nummer 14 der FIFA-Weltrangliste sechs Positionen vor der Schweiz klassierte Island nicht. Dennoch bleibt bis zum WM-Turnier in Neuseeland und Australien (20. Juli - 20. August) noch einiges an Arbeit.

Schweiz - Island 1:2 (1:1)

Zürich. - 4023 Zuschauer. - SR Hussein (GER).

Tore: 18. Viggosdottir 0:1. 39. Piubel (Reuteler) 1:1. 73. Jonsdottir 1:2.

Schweiz: Peng; Maritz, Stierli, Bühler, Calligaris (61. Riesen); Piubel, Mauron (78. Humm), Sow (89. Csillag); Reuteler (61. Lehmann), Crnogorcevic (89. Rey), Xhemaili (46. Terchoun).

Bemerkungen: Schweiz ohne Wälti (Erholung). Verwarnungen: 34. Magnusdottir. 44. Brynjarsdottir. 88.Crnogorcevic. 66. Tor von Crnogorcevic wegen Goaliebehinderung nicht anerkannt. (abu/sda)