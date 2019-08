Sport

Hier kannst du die Gruppen der Champions League selber auslosen



Bild: AP

Hier kannst du die Gruppen der Champions League selber auslosen

In Monaco werden heute ab 18 Uhr Kugeln gezogen: Die acht Gruppen der Champions League werden ausgelost. Wir sagen, welche Paarungen möglich und wahrscheinlich sind – und zeigen, wo du selber an die Lostöpfe kannst.

Aufwachen, Champions League! ITS THE CHAMPIONS LEAGUE DRAW DAY!!😍💓 pic.twitter.com/RYujK51MgK — Tiny Football Tweets (@TweetsTFT) August 29, 2019

Das sind die 4 Lostöpfe

bild: uefa

Wieso ist Real Madrid nur im Topf 2?

Weil es in der vergangenen Saison weder die spanische Meisterschaft noch die Champions League gewonnen hat.

Topf 1 ist für die Sieger von Champions League und Europa League sowie für die Meister der sechs besten Listen gemäss UEFA-Fünfjahreswertung. Für die weiteren Töpfe ist der Klubkoeffizient massgebend, also einfach ausgedrückt: Je erfolgreicher ein Verein in den vergangenen Jahren war, in einem desto höheren Topf ist sein Los.

Bild: EPA

Was muss beachtet werden?

Teams aus dem gleichen Land können in der Gruppenphase nicht aufeinander treffen. Ohne diese Einschränkung wäre eine rein deutsche (Bayern München, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, RB Leipzig) und eine rein italienische Gruppe (Juventus, Napoli, Inter, Atalanta) möglich.

Aus politischen Gründen werden Mannschaften aus Russland und der Ukraine nicht in eine Gruppe gelost.

Da Salzburg und Leipzig für die UEFA zwei Klubs sind, die nichts miteinander zu tun haben, können sie auch aufeinander treffen. Letzte Saison gab's «el Dosico» in der Gruppenphase der Europa League, wo die Österreicher beide Spiele gewannen.

Stellt eine Nation zwei oder mehrere Teilnehmer, wird darauf geachtet, dass diese nicht am gleichen Abend spielen. Als Beispiel: Wird Zenit St.Petersburg in Gruppe A, B, C oder D gelost, kommt Lokomotiv Moskau in Gruppe E, F, G oder H.

Was bedeuten die Einschränkungen?

Für Tottenham (Topf 2) zum Beispiel, dass in Topf 1 nicht acht potenzielle Gegner warten, sondern nur fünf: Liverpool, Manchester City und Chelsea kommen nicht in Frage.

Und weil einer dieser fünf möglichen Gegner Barcelona ist, das wiederum wegen der zwei Madrider Teams nur sechs mögliche Gegner in Topf 2 hat, beträgt die Wahrscheinlichkeit einer Begegnung zwischen Tottenham Hotspur und dem FC Barcelona 21,56 Prozent. Es ist die grösste Wahrscheinlichkeit, die für Teams in den Töpfen 1 und 2 gefunden wurde.

So wahrscheinlich ist es, dass zwei Teams aufeinander treffen: tabelle: bayernforum

Wo kann ich selber losen?

Auf dieser Website. Bei mir kamen diese Gruppen dabei heraus:

Was wäre die einfachste Gruppe?

Aus Sicht eines Teams in Topf 1 wären das die Gegner Benfica, Dinamo Zagreb und Lille. Ihr Klubkoeffizient ist jeweils der niedrigste im jeweiligen Topf.

Bild: AP

Was wäre die schwierigste Gruppe?

Mit Blick auf die Klubkoeffizienten und die Regeln zur Auslosung könnten diese Gruppe hier die schwierigsten sein:

Diskutiere im Kommentarfeld über einfache und schwierige Gruppen, über Horror- und Traum-Lose!

Wo kann ich die Auslosung schauen?

Eurosport überträgt live aus Monaco. Alternativ kannst du sie auch im watson-Liveticker verfolgen.

Wann geht's los?

Die Spiele der 1. Runde werden am 17. und 18. September angesetzt.

Wo ist der Final?

Am 30. Mai 2020 im Atatürk-Olympiastadion in Istanbul. Schon 2005 wurde der Champions-League-Final dort ausgetragen: Es war jenes epische Endspiel, in welchem die AC Milan zur Pause gegen Liverpool mit 3:0 führte, am Ende aber die Engländer im Penaltyschiessen gewannen.

(ram)

