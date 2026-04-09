Premiere für Sandro Schärer: Schweizer Schiedsrichter pfeift an der WM

Premiere für Sandro Schärer: Schweizer Schiedsrichter pfeift an der WM

09.04.2026, 19:3609.04.2026, 20:20

Zwei Jahre nach seiner EM-Premiere steht der Schweizer Schiedsrichter Sandro Schärer diesen Sommer auch bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko im Einsatz. Der 37-jährige Schwyzer figuriert auf der Liste der 52 Schiedsrichter der FIFA.

Referee Sandro Schaerer during the UEFA Champions League soccer match between RB Leipzig and Manchester City in Leipzig, Germany, Tuesday, Dec. 7, 2021. (AP Photo/Michael Sohn)
Für Sandro Schärer ist es eine Premiere.Bild: AP

Mit Schärer wurden der 38-jährige Genfer Stéphane De Almeida als Assistent und der 43-jährige Aargauer Fedayi San als erster Schweizer WM-VAR (Video Assistant Referee) nominiert. Das Trio kam bereits an der EM 2024 in Deutschland zum Zug.

Letztmals pfiff mit Massimo Busacca an der WM 2010 ein Schweizer Schiedsrichter bei einer WM-Endrunde. Schärer gehört seit 2015 zum Kreis der FIFA-Schiedsrichter. (hkl/sda)

