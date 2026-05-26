sonnig15°
DE | FR
burger
Sport
Eishockey

Eishockey-WM: Die möglichen Schweizer Gegner im Viertelfinal

epa12972405 Sweden&#039;s Jack Berglund (L) and Czechia&#039;s Jiri Cernoch in action during the 2026 IIHF Men&#039;s Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Sweden and th ...
Die Schweiz könnte an der WM noch auf Schweden und Tschechien treffen.Bild: keystone

Heute muss gerechnet werden: Die möglichen Gegner für die Schweiz im Viertelfinal

Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft kämpft am heutigen Abend (ab 20.20 Uhr live bei watson) gegen Finnland um den Gruppensieg. Auf wen das Team von Nati-Trainer Jan Cadieux im Viertelfinal trifft, hängt von mehreren Faktoren ab.
26.05.2026, 08:0026.05.2026, 08:58
Timo Rizzi
Timo Rizzi

Schweden, Tschechien, die Slowakei oder Norwegen. Ein Team aus diesem Quartett trifft am kommenden Donnerstag im WM-Viertelfinal auf die Schweizer Nati. Während das Heimteam am Dienstagabend gegen Finnland um den Gruppensieg spielt, stehen die vier möglichen Viertelfinalgegner ebenfalls noch im Einsatz. Während Norwegen auf Dänemark und Tschechien auf Kanada trifft, kommt es zwischen der Slowakei und Schweden zum Direktduell um die Viertelfinal-Qualifikation.

Die Spiele vom Dienstag in der Gruppe B:

Vor dem letzten Vorrundenspieltag listen wir die verschiedenen Szenarien auf und erklären, in welchem Fall die Schweiz auf welches Team treffen würde.

Inhaltsverzeichnis
Die aktuelle TabelleSo trifft die Schweiz auf TschechienSo trifft die Schweiz auf NorwegenSo trifft die Schweiz auf die SlowakeiSo trifft die Schweiz auf Schweden

Die aktuelle Tabelle

Was passiert bei Punktgleichheit?
Sollten zwei oder mehrere Teams gleich viele Punkte auf dem Konto haben, entscheidet die Direktbegegnung. Haben mehrere Teams gleich viele Punkte, zählen alle Punkte aus den jeweiligen Direktduellen.

Sollten Norwegen, Tschechien und die Slowakei
gleich viele Punkte haben, würde es zur speziellen Situation kommen, dass aus den Direktduellen alle drei Teams drei Punkte geholt haben (Norwegen gewann gegen Tschechien, Tschechien gegen die Slowakei und die Slowaken besiegten Norwegen). Sollte es zu diesem Fall kommen, entscheiden die Torverhältnisse aus den Direktduellen. Dann würde sich Norwegen vor der Slowakei klassieren und Tschechien wäre nur Vierter.

So trifft die Schweiz auf Tschechien

Schweiz wird Gruppensieger

Jeder Listenpunkt ist ein einzelnes Szenario

  • Tschechien verliert nach 60 Minuten und die Slowakei holt gegen Schweden drei Punkte.
  • Norwegen und Tschechien verlieren in der regulären Spielzeit und die Slowakei gewinnt gegen Schweden in der Verlängerung oder im Penaltyschiessen.
  • Norwegen und Tschechien holen nur einen Punkt und die Slowakei gewinnt in der regulären Spielzeit.

Schweiz wird Gruppenzweiter

  • Tschechien siegt gegen Kanada, holt aber gleich viele oder weniger Punkte als Norwegen gegen Dänemark.
  • Tschechien verliert in der Verlängerung oder im Penaltyschiessen und Norwegen holt mindestens zwei Punkte.
  • Tschechien und Norwegen holen je einen Punkt und die Slowakei gewinnt nicht nach 60 Minuten.
  • Tschechien verliert nach 60 Minuten, Norwegen punktet und die Slowakei gewinnt nicht in der regulären Spielzeit.
  • Die Slowakei verliert und Tschechien holt nicht mehr Punkte als Norwegen.
KEYPIX - Czechia&#039;s Jiri Tichacek, center, and Czechia&#039;s goaltender Dominik Pavlat, right, vies for the puck against Norway&#039;s Martin Ronnild, during the 2026 IIHF Men&#039;s Ice Hockey W ...
Am Pfingstmontag verlor Tschechien gegen Norwegen.Bild: keystone

So trifft die Schweiz auf Norwegen

Schweiz wird Gruppensieger

  • Norwegen verliert gegen Dänemark nach 60 Minuten, die Slowakei besiegt Schweden und die Tschechen punkten gegen Kanada.
  • Norwegen verliert gegen Dänemark in der Verlängerung oder im Penaltyschiessen, die Slowakei gewinnt gegen Schweden nach 60 Minuten und Tschechien schlägt Kanada.

Schweiz wird Gruppenzweiter

  • Norwegen holt am letzten Spieltag weniger Punkte als Tschechien und die Slowakei verliert gegen Schweden.
  • Norwegen verliert in der Verlängerung oder im Penaltyschiessen, Tschechien bleibt punktlos und die Slowakei gewinnt nach 60 Minuten.
  • Norwegen verliert, Tschechien bleibt gegen Kanada punktlos und die Slowakei besiegt Schweden nach 60 Minuten.
epa12993300 Norway&#039;s player celebrate their victory after the 2026 IIHF Men&#039;s Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Czech Republic and Norway, in Fribourg, Swi ...
Norwegen ist bisher die Überraschung des Turniers.Bild: keystone

So trifft die Schweiz auf die Slowakei

Schweiz wird Gruppensieger

  • Die Slowakei gewinnt nach 60 Minuten und Norwegen und Tschechien gewinnen.
  • Die Slowakei gewinnt nach 60 Minuten, Norwegen siegt und Tschechien verliert in der regulären Spielzeit.
  • Slowakei gegen Schweden geht in die Verlängerung.
  • Die Slowakei gewinnt gegen Schweden in der Verlängerung oder im Penaltyschiessen, Tschechien verliert in der regulären Spielzeit und Norwegen punktet.

Schweiz wird Gruppenzweiter

  • Die Slowakei gewinnt, Norwegen punktet nicht und Tschechien gewinnt.
  • Die Slowakei gewinnt nach 60 Minuten, Norwegen siegt und Tschechien punktet nicht.
  • Die Slowakei gewinnt nach 60 Minuten und Norwegen und Tschechien verlieren in der Verlängerung oder im Penaltyschiessen.
  • Die Slowakei gewinnt in der Verlängerung oder im Penaltyschiessen und Tschechien und Norwegen verlieren in der regulären Spielzeit.
  • Die Slowakei gewinnt in der Verlängerung oder im Penaltyschiessen, Tschechien punktet und Norwegen verliert in der regulären Spielzeit.
epa12987484 The Slovak players show dejection after their defeat in the 2026 IIHF Men&#039;s Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Slovakia and Czech Republic, at the BC ...
Verlieren die Slowaken gegen Schweden in der regulären Spielzeit, verpassen sie den Viertelfinal.Bild: keystone

So trifft die Schweiz auf Schweden

Schweiz wird Gruppenerster

  • Schweden gewinnt in der regulären Spielzeit gegen die Slowakei.

Schweiz wird Gruppenzweiter

Dann kann die Schweiz nicht auf Schweden treffen.

Eismeister Zaugg
Die Schweizer zwischen Albtraum und «Freilos»
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Eishockey-WM in Zürich und Fribourg
1 / 47
Die besten Bilder der Eishockey-WM in Zürich und Fribourg

Samuel Hlavaj braucht erst einmal eine kleine Pause.
quelle: keystone / alessandro della valle
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Sportchef Ralf erklärt: Eishockey kurz & verständlich
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
14 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
14
Wer entschied, dass Kevin Fiala nicht an der Heim-WM spielen kann? «Es ist kompliziert»
NHL-Stürmer Kevin Fiala reichte die Zeit nach seiner schwerwiegenden Beinverletzung an den Olympischen Spielen nicht aus, rechtzeitig für die Heim-WM wieder fit zu werden. Nun sprach er in einer Medienrunde über seine Gefühlslage.
Die Anspannung ist ihm ins Gesicht geschrieben, als der verletzte NHL-Stürmer Kevin Fiala vor dem Spiel gegen Grossbritannien, mit einer stützenden Schiene am Bein, überraschend die Garderobe der Schweizer Nationalmannschaft betritt und die startenden sechs Spieler verkünden darf. Tags zuvor kam die Ehre dem ebenfalls verletzten Andrea Glauser zuteil, der die Spielernamen besonders emotional bekannt gegeben hatte. «Er hatte einen super Job gemacht. Und ich muss sagen: Ich war nervöser, als wenn ich gespielt hätte. Es war lustig», sagte Fiala hinterher.
Zur Story