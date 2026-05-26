Die Schweiz könnte an der WM noch auf Schweden und Tschechien treffen. Bild: keystone

Heute muss gerechnet werden: Die möglichen Gegner für die Schweiz im Viertelfinal

Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft kämpft am heutigen Abend (ab 20.20 Uhr live bei watson) gegen Finnland um den Gruppensieg. Auf wen das Team von Nati-Trainer Jan Cadieux im Viertelfinal trifft, hängt von mehreren Faktoren ab.

Timo Rizzi Folge mir

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Schweden, Tschechien, die Slowakei oder Norwegen. Ein Team aus diesem Quartett trifft am kommenden Donnerstag im WM-Viertelfinal auf die Schweizer Nati. Während das Heimteam am Dienstagabend gegen Finnland um den Gruppensieg spielt, stehen die vier möglichen Viertelfinalgegner ebenfalls noch im Einsatz. Während Norwegen auf Dänemark und Tschechien auf Kanada trifft, kommt es zwischen der Slowakei und Schweden zum Direktduell um die Viertelfinal-Qualifikation.

Die Spiele vom Dienstag in der Gruppe B:

Vor dem letzten Vorrundenspieltag listen wir die verschiedenen Szenarien auf und erklären, in welchem Fall die Schweiz auf welches Team treffen würde.

Die aktuelle Tabelle

Was passiert bei Punktgleichheit? Sollten zwei oder mehrere Teams gleich viele Punkte auf dem Konto haben, entscheidet die Direktbegegnung. Haben mehrere Teams gleich viele Punkte, zählen alle Punkte aus den jeweiligen Direktduellen.



Sollten Norwegen, Tschechien und die Slowakei

gleich viele Punkte haben, würde es zur speziellen Situation kommen, dass aus den Direktduellen alle drei Teams drei Punkte geholt haben (Norwegen gewann gegen Tschechien, Tschechien gegen die Slowakei und die Slowaken besiegten Norwegen). Sollte es zu diesem Fall kommen, entscheiden die Torverhältnisse aus den Direktduellen. Dann würde sich Norwegen vor der Slowakei klassieren und Tschechien wäre nur Vierter.

So trifft die Schweiz auf Tschechien

Schweiz wird Gruppensieger

Jeder Listenpunkt ist ein einzelnes Szenario

Tschechien verliert nach 60 Minuten und die Slowakei holt gegen Schweden drei Punkte.

Norwegen und Tschechien verlieren in der regulären Spielzeit und die Slowakei gewinnt gegen Schweden in der Verlängerung oder im Penaltyschiessen.

Norwegen und Tschechien holen nur einen Punkt und die Slowakei gewinnt in der regulären Spielzeit.

Schweiz wird Gruppenzweiter

Tschechien siegt gegen Kanada, holt aber gleich viele oder weniger Punkte als Norwegen gegen Dänemark.

Tschechien verliert in der Verlängerung oder im Penaltyschiessen und Norwegen holt mindestens zwei Punkte.

Tschechien und Norwegen holen je einen Punkt und die Slowakei gewinnt nicht nach 60 Minuten.

Tschechien verliert nach 60 Minuten, Norwegen punktet und die Slowakei gewinnt nicht in der regulären Spielzeit.

Die Slowakei verliert und Tschechien holt nicht mehr Punkte als Norwegen.

Am Pfingstmontag verlor Tschechien gegen Norwegen. Bild: keystone

So trifft die Schweiz auf Norwegen

Schweiz wird Gruppensieger

Norwegen verliert gegen Dänemark nach 60 Minuten, die Slowakei besiegt Schweden und die Tschechen punkten gegen Kanada.

Norwegen verliert gegen Dänemark in der Verlängerung oder im Penaltyschiessen, die Slowakei gewinnt gegen Schweden nach 60 Minuten und Tschechien schlägt Kanada.

Schweiz wird Gruppenzweiter

Norwegen holt am letzten Spieltag weniger Punkte als Tschechien und die Slowakei verliert gegen Schweden.

Norwegen verliert in der Verlängerung oder im Penaltyschiessen, Tschechien bleibt punktlos und die Slowakei gewinnt nach 60 Minuten.

Norwegen verliert, Tschechien bleibt gegen Kanada punktlos und die Slowakei besiegt Schweden nach 60 Minuten.

Norwegen ist bisher die Überraschung des Turniers. Bild: keystone

So trifft die Schweiz auf die Slowakei

Schweiz wird Gruppensieger

Die Slowakei gewinnt nach 60 Minuten und Norwegen und Tschechien gewinnen.

Die Slowakei gewinnt nach 60 Minuten, Norwegen siegt und Tschechien verliert in der regulären Spielzeit.

Slowakei gegen Schweden geht in die Verlängerung.

Die Slowakei gewinnt gegen Schweden in der Verlängerung oder im Penaltyschiessen, Tschechien verliert in der regulären Spielzeit und Norwegen punktet.

Schweiz wird Gruppenzweiter

Die Slowakei gewinnt, Norwegen punktet nicht und Tschechien gewinnt.

Die Slowakei gewinnt nach 60 Minuten, Norwegen siegt und Tschechien punktet nicht.

Die Slowakei gewinnt nach 60 Minuten und Norwegen und Tschechien verlieren in der Verlängerung oder im Penaltyschiessen.

Die Slowakei gewinnt in der Verlängerung oder im Penaltyschiessen und Tschechien und Norwegen verlieren in der regulären Spielzeit.

Die Slowakei gewinnt in der Verlängerung oder im Penaltyschiessen, Tschechien punktet und Norwegen verliert in der regulären Spielzeit.

Verlieren die Slowaken gegen Schweden in der regulären Spielzeit, verpassen sie den Viertelfinal. Bild: keystone

So trifft die Schweiz auf Schweden

Schweiz wird Gruppenerster

Schweden gewinnt in der regulären Spielzeit gegen die Slowakei.

Schweiz wird Gruppenzweiter

Dann kann die Schweiz nicht auf Schweden treffen.