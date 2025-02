Omar Marmoush (Mitte) schiesst Manchester City im Alleingang zum Sieg. Bild: keystone

Marmoush ballert mit Hattrick den City-Frust weg – Arsenal bleibt an Liverpool dran

Premier League

Leicester City – Arsenal 0:2

Arsenal gewinnt auswärts bei Leicester City und setzt weiterhin Druck auf Premier-League-Leader Liverpool auf. In Leicester mussten sich die Gunners allerdings gedulden. Den Siegtreffer schoss Mikel Merino erst in der 81. Minute. Sechs Zeigerumdrehungen später doppelte der Spanier zum 0:2-Endstand nach.

Leicester City - Arsenal 0:2 (0:0)

Tore: 81. Merino 0:1. 87. Merino 0:2.

Manchester City – Newcastle 4:0

Omar Marmoush schiesst seine ersten Tore in der Premier League. Der Ägypter trifft beim 4:0-Sieg von Manchester City gegen Newcastle United gleich dreifach.

Mit seinem Hattrick zwischen der 19. und 33. Minute sorgte Marmoush für Erleichterung beim zuletzt gebeutelten Klub – und bei sich selbst. Rund 75 Millionen Euro hatte City im Januar an Eintracht Frankfurt überwiesen, um den 26-jährigen Stürmer, der in der Hinrunde mit 20 Treffern geglänzt hatte, auf die Insel zu holen. In seinen ersten vier Pflichtspielen für die Cityzens blieb er jedoch ohne Torerfolg. Nun holte Marmoush das Versäumte nach.

Für den englischen Meister, der ohne den verletzten Manuel Akanji auskommen musste, waren es drei wichtige Punkte gegen ein Team, das zuvor in der Tabelle gleichauf lag. Es war zudem ein starkes Zeichen nach der 1:5-Pleite gegen Arsenal und der 2:3-Heimniederlage in der Champions League gegen Real Madrid vier Tage zuvor. Die Gäste, bei denen Fabian Schär in der Innenverteidigung durchspielte, waren chancenlos.

Manchester City - Newcastle United 4:0 (3:0)

Tore: 19. Marmoush 1:0. 24. Marmoush 2:0. 33. Marmoush 3:0. 84. McAtee 4:0.

Bemerkungen: Manchester ohne Akanji (verletzt), Newcastle mit Schär. (abu/sda)

Serie A

La Liga