Sport

Fussball

Premier League: ManUnited feiert 9:0-Kantersieg gegen Southampton



Bild: keystone

ManUnited feiert 9:0-Kantersieg – weil ein Schweizer nach 82 Sekunden Rot sieht

ManUnited – Southampton 9:0

Der 19-jährige Waadtländer Alexandre Jankewitz stand am Ursprung der 0:9-Klatsche seines FC Southampton bei Manchester United. Der Schweizer U21-Internationale gehörte im Old Trafford nach seinem Debüt am vergangenen Wochenende erstmals zur Startformation der «Saints» – und sah nach 82 Sekunden für ein brutales Foul im Mittelfeld die Rote Karte.

37 Minuten später lag Southampton 0:4 zurück. Am Ende siegte Manchester United gar 9:0 und rückte zumindest für eine Nacht zu Leader und Stadtrivale Manchester City auf. Aaron Wan-Bissaka, Marcus Rashford, ein Eigentor von Jan Bednarek, Edinson Cavani, Anthony Martial mit einem Doppelpack, Scott McTominay, Bruno Fernandes und Daniel James sorgten für den historischen Kantersieg.

Kein Team in der Premier League hat jemals höher gewonnen: ManUnited selbst schlug Ipswich 1995 ebenfalls mit 9:0 – und Southampton kassierte mit Trainer Ralph Hasenhüttl bereits am 10. Spieltag der Saison 2019/2020 ein 0:9 gegen Leicester City.

Manchester United - Southampton 9:0 (4:0)

Tore: 18. Wan-Bissaka 1:0. 25. Rashford 2:0. 34. Bednarek (Eigentor) 3:0. 39. Cavani 4:0. 69. Martial 5:0. 71. McTominay 6:0. 88. Bruno Fernandes 7:0. 90. Martial 8:0. 94. James 9:0.

Bemerkungen: 2. Rote Karte gegen Jankewitz (Southampton). 87. Rote Karte Bednarek (Southampton).

Wolverhampton – Arsenal 2:1

Nach sieben Spielen ohne Niederlage hat Arsenal wieder eine Liga-Partie verloren. Bei den Wolverhampton Wanderers unterliegen die «Gunners» im Dauerregen am Ende mit 1:2. Für die «Wolves» ist es nach neun sieglosen Partien der erste Dreier seit dem 2:1 Mitte Dezember gegen Chelsea.

Arsenal erwischte den besser Start: Youngster Bukayo Saka traf bereits nach neun Minuten, sein Treffer wurde allerdings vom VAR aberkannt, da Lacazette bei der Vorbereitung im Abseits stand. Nach 32 Minuten dann doch die Führung für die Gäste: Nicolas Pepe tankte sich auf der linken Seite durch und schlenzte den Ball sehenswert ins lange Eck.

Kurz vor der Pause dann die entscheidende Szene des Spiels: David Luiz rannte Willian Jose, der alleine auf Torhüter Bernd Leno zulief, von hinten in die Beine und legte diesen im Strafraum. Klare Sache: Rote Karte und Elfmeter. Ruben Neves verwandelte souverän zum 1:1.

Kurz nach Wiederanpfiff war es mit Joao Moutinho wieder ein Portugiese, der mit einem herrlichen Weitschuss zur 2:1-Führung für die «Wolves» traf. Ganz bitter wurde es für die «Gunners» dann in der 72. Minute, als Leno weit aus seinem Tor eilte und einen ungefährlichen Ball ausserhalb des Strafraums mit der Hand abwehrte. Somit musste auch er mit Rot vorzeitig vom Platz.

Wolverhampton Wanderers - Arsenal 2:1 (1:1)

Tore: 32. Pepe 0:1. 45. Neves (Foulpenalty) 1:1. 49. Moutinho 2:1.

Bemerkungen: Arsenal mit Xhaka. 45. Rote Karte gegen David Luiz (Arsenal). 73. Rote Karte gegen Torhüter Leno (Unsportlichkeit).

Die Tabelle:

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

ManUnited, Liverpool und? Diese Klubs wurden in England schon Meister Keine Fussball-Fans im Büro, bitte! Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter