wolkig, aber kaum Regen
DE | FR
burger
Sport
International

Vor Infantino: Irans Fussballer zeigen Bilder von getöteten Kindern

KEYPIX - Iran&#039;s players sing national anthem holding pictures of children allegedly killed in a U.S. and Israel strikes in Iran, before a friendly soccer match between Iran and Costa Rica, in Ant ...
Irans Spieler zeigen bei der Nationalhymne Bilder von Kindern.Bild: keystone

Vor Infantinos Augen – iranisches Team zeigt Bilder von getöteten Kindern

Vor den Augen von FIFA-Präsident Gianni Infantino haben iranische Nationalspieler vor einem Testspiel Bilder gezeigt, die im Krieg getötete Kinder zeigen sollen.
31.03.2026, 19:0031.03.2026, 19:14

Bei der Nationalhymne vor der Partie im türkischen Antalya gegen Costa Rica hielten die Fussballer und Funktionäre die Bilder in den Händen. Die darauf zu sehenden Kinder sollen bei einem Angriff der USA und Israels auf den Iran ihr Leben verloren haben. Bereits am Freitag hatten die Spieler ihr Testspiel gegen Nigeria (1:2) für eine ähnliche Aktion genutzt.

Gegen Costa Rica siegte der Iran mit 5:0. Das Spiel war eigentlich als Test für die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada eingeplant. Ob der Iran an dem Turnier im Sommer aber tatsächlich teilnimmt, ist wegen des Krieges noch unklar. Infantino, der das Spiel auf der Tribüne verfolgte, hatte zuletzt drauf gedrängt.

UNICEF: Mehr als 340 getötete Kinder seit Beginn des Iran-Kriegs
Gut einen Monat nach Beginn des Iran-Kriegs sind nach Angaben des UN-Kinderhilfswerks UNICEF in der Nahost-Region bereits mehr als 340 Kinder getötet und Tausende verletzt worden. Demnach starben im Iran 216 Kinder, im Libanon 124, in Israel 4 Kinder, in Kuwait kam ein Kind ums Leben, wie die Organisation mitteilte. Verletzt wurden im Iran demnach mehr als 1700 Kinder, im Libanon mehr als 400, in Israel mehr als 850. Auch in Bahrain und Jordanien wurden Kinder verletzt.

UNICEF forderte ein sofortiges Ende der Feindseligkeiten. Alle Konfliktparteien sollten grösstmögliche Zurückhaltung üben. Die Zivilbevölkerung – insbesondere Kinder – sowie zivile Einrichtungen müssten jederzeit geschützt werden. «Alle Konfliktparteien müssen dringend handeln, um das Leben der Zivilbevölkerung zu schützen und die Rechte von Kindern zu wahren», sagte UNICEF-Exekutivdirektorin Catherine Russell.

Die meisten Kinder kamen Unicef zufolge am ersten Tag des Krieges bei einem Angriff auf Schule im Iran ums Leben – laut Berichten wurden dabei allein 168 Kinder getötet. Auch im Gazastreifen und dem Westjordanland kamen laut Unicef in diesem Zeitraum Kinder ums Leben. Dort seien 16 getötete Kinder registriert worden.
Den Raketen entkommen – so lief die Reise des Irak zu den WM-Playoffs

Angesichts des Krieges möchte der Iran seine drei Vorrundenpartien nicht – wie bislang geplant – in den USA austragen, sondern in Mexiko. Infantino meinte allerdings gegenüber der Nachrichtenagentur AFP: «Die Spiele werden dort stattfinden, wo sie vorgesehen sind.» Die WM-Teilnahme des Irans bekräftigte der Schweizer in Antalya.

Irans Verbandschef Mehdi Tadsch hatte vor rund anderthalb Wochen laut der staatlichen Nachrichtenagentur Irna einen Boykott der USA, nicht aber der WM angekündigt, ohne dies näher zu erläutern. Für die Endrunde (11. Juni bis 19. Juli) wurde der Iran in eine Vorrundengruppe mit Belgien, Neuseeland und Ägypten gelost. (abu/sda/dpa)

Mehr Fussball-Geschichten:
Infantino setzt auf WM mit Iran: «Es gibt keinen Plan B, C oder D»
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Iran-Krieg in Bildern
1 / 25
Iran-Krieg in Bildern

Der Krieg im Iran hat zur Folge, dass die Ölpreise weltweit steigen.
quelle: keystone / altaf qadri
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Iranischer Militärsprecher «USA verhandeln mit sich selbst»
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
3 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
3
Amina Muratovic: Gestern vom Nati-Trainer beobachtet, heute erstmals aufgeboten
Für die Schweizer Fussballerinnen stehen in der WM-Qualifikation zwei wegweisende Spiele an. Gegen die nach zwei Partien ebenfalls noch makellosen Türkinnen geht es für das Team von Rafel Navarro um den Gruppensieg.
Der spanische Trainer der Schweizer Frauennati nahm in seinem Aufgebot für das Heimspiel am 14. April in Zürich und vier Tage später im türkischen Sinop drei Änderungen vor. Im Vergleich zum Februar kehren Alayah Pilgrim und Smilla Vallotto zurück ins 23 Spielerinnen umfassende Kader.
Zur Story