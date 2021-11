Moussa Diaby bejubelt den späten Siegestreffer für Leverkusen gegen Celtic Glasgow. Bild: keystone

Seoane mit Leverkusen dank Wende direkt weiter – Tottenham blamiert sich in Slowenien

Europa League

» Alle Resultate und Tabellen findest du in unserem Resultate-Center

Leverkusen – Celtic 3:2

Bayer Leverkusen ist dank einer späten Wende gegen Celtic Glasgow für die Achtelfinals der Europa League qualifiziert. Das Team des Schweizer Trainers Gerardo Seoane schlägt die Schotten 3:2.

Robert Andrich traf bereits nach einer Viertelstunde, bis zehn Minuten nach der Pause hatte Celtic, das ab der 76. Minute mit Albian Ajeti agierte, die Partie aber dank Josip Juranovic und Jota gedreht. Erst in der Schlussphase kam der Bundesligaklub wieder besser auf und wurde durch den zweiten Treffer Andrichs belohnt. Moussa Diaby sorgte in der 87. Minute schliesslich für die endgültige Wende zugunsten der Leverkusener, die nach fünf Partien in der Gruppe G ungeschlagen sind und sich den Platz in den Achtelfinals gesichert haben.

Das 1:0 für Leverkusen durch Robert Andrich. Video: streamja

Jota mit der zwischenzeitliche Wende zugunsten der Gäste. Video: streamja

Moussa Diaby entscheidet das Spiel kurz vor Schluss. Video: streamja

Betis – Ferencvaros 2:0

Der herrliche Treffer von Sergio Canales zum 1:0. Video: streamja

Galatasaray – Marseille 4:2

Alexandru Cicaldau bringt Galatasaray auf Kurs. Video: streamja

Duje Caleta-Car lenkt den Ball unglücklich ins eigene Tor. Video: streamja

Lokomotive Moskau – Lazio 0:3

Pedro mit dem dritten Tor des Abends – das einzige, welches nicht per Penalty fällt. Video: streamja

Rapid Wien – West Ham 0:2

Andrij Jarmolenko trifft in leeren Stadion von Wien zum 1:0. Video: streamja

Dinamo Zagreb – Genk 1:1

Luka Menalo mit dem Führungstreffer für Zagreb. Video: streamja

Ike Ugbo gleicht zum 1:1 aus. Video: streamja

Midtjylland – Braga 3:2

Evander schiesst Midtjylland in letzter Minute zum Sieg. Video: streamja

Roter Stern Belgrad – Ludogorets 1:0

Mirko Ivanics toller Treffer bleibt der einzige des Abends. Video: streamja

Conference Leauge

» Alle Resultate und Tabellen findest du in unserem Resultate-Center

Kairat Almaty – FC Basel 3:2

Karabach – Omonia Nikosia 2:2

Im zweiten Spiel der Gruppe H trennten sich Karabach und Omonia Nikosia 2:2. Ein Resultat, welches vor allen den FC Basel freuen dürfte: Dank dem Puntverlust der Osteuropäer reicht dem FCB am letzten Spieltag in Direktduell zuhause ein Punkt, um direkt in die Achtelfinals einzuziehen.

Bedanken darf sich der FCB dabei vor allem bei Jordi Gomez. Der Spanier traf in der 88. Minute spektakulär von der Mittellinie aus und sicherte Omonia so doch noch einen Punkt.

Mura – Tottenham 2:1

Die Tottenham Hotspur kommen in der Conference League auch unter Antonio Conte nicht so richtig in Fahrt. Beim slowenischen Meister Mura setzte es für die Engländer eine überraschende 1:2-Niederlage ab.

Der entscheidende Treffer fiel dabei erst in der 94. Minute durch Amadej Marosa. Zuvor hatte Harry Kane einen Rückstand für die Spurs noch ausgleichen können. Tottenham musste ab der 32. Minute nach einer roten Karte gegen Ryan Sessegnon in Unterzahl spielen.

Damit kann Tottenham definitiv nicht mehr direkt in die Achtelfinals einziehen. Da Vitesse Arnheim gleichzeitig gegen Gruppensieger Rennes zu einem 3:3-Remis kam, liegen die beiden Teams nun punktgleich auf dem zweiten Platz. Am letzten Spieltag empfängt Tottenham Rennes und muss dabei gleich viele Punkte machen wie Vitesse gegen Mura, um zumindest die Playoffs zu erreichen.

Tomi Horvat bringt den Aussenseiter sehenswert in Führung. Video: streamja

Harry Kane chippt den Ball gekonnt zum 1:1 ins Tor. Video: streamja

Maccabi Haifa – Union Berlin 0:1

Urs Fischer und sein Union Berlin dürfen weiter auf das Überstehen der Gruppenphase hoffen. Der Bundesligist setzte sich dank einem Treffer von Julian Ryerson bei Maccabi Haifa mit 1:0 durch. Da Slavia Prag, der Konkurrent um Platz zwei, beim 2:2 gegen Gruppensieger Feyenoord Punkte liegen liess, reicht Union im Direktduell gegen die Tschechen ein Sieg unabhängig vom Resultat fürs Weiterkommen.