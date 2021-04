Sport

Fussball

Bundesliga: Urs Fischers Union erkämpft ein Remis gegen die Bayern



Bild: keystone

Fischers Union erkämpft ein Remis gegen die Bayern – Sommer fliegt vom Platz

Bayern München kommt stark dezimiert nur zum 1:1 gegen Union Berlin und hat nach der 28. Runde noch fünf Zähler Vorsprung auf Leipzig. Yann Sommer sieht früh Rot und ein Remis von Gladbach.

Bayern – Union 1:1

Bayern Münchens Trainer Hansi Flick musste sein Aufgebot für das Meisterschaftsspiel zwischen den beiden Champions-League-Viertelfinals mit einigen Spielern aus der zweiten Mannschaft ergänzen. Unter anderen schaffte es auch Dimitri Oberlin ins Team. Der ehemalige Basler kam aber im Gegensatz zu einigen unbekannten, jungen Spielern nicht zum Einsatz. Er sass unter anderen mit den zunächst geschonten Leroy Sané, David Alaba und Benjamin Pavard auf der Ersatzbank.

Zum 1:0 der Münchner traf keiner der Unbekannten aus der zweiten Reihe, sondern ein Junger, der sich bereits einen Namen gemacht hat. Der 18-jährige Jamal Musiala dribbelte sich in der 68. Minute im Strafraum frei und erzielte sein viertes Bundesliga-Tor. Dass Bayern München das aufgrund von elf wichtigen Absenzen heikle Spiel gegen das Team von Urs Fischer doch nicht unbeschadet überstand, lag an Marcus Ingvartsen und seinem Ausgleich in der 86. Minute.

Bayern München - Union Berlin 1:1 (0:0)

Tore: 68. Musiala 1:0. 86. Ingvartsen 1:1. -

Bemerkungen: Bayern München ohne Oberlin (Ersatz).

Frankfurt – Wolfsburg 4:3

Im Rennen um die Champions-League-Plätze gelang Eintracht Frankfurt ein weiterer Erfolg. Das viertplatzierte Team von Adi Hütter setzte sich gegen das drittplatzierte Wolfsburg mit 4:3 durch. Für die entscheidende Differenz sorgten die Hessen nach der Pause durch Tore von André Silva (54.) und Erik Durm (61.).

Eintracht Frankfurt - Wolfsburg 4:3 (2:1)

Tore: 6. Baku 0:1. 8. Kamada 1:1. 27. Jovic 2:1. 46. Weghorst 2:2. 54. André Silva 3:2. 61. Durm 4:2. 85. Tuta (Eigentor) 4:3.

Bemerkungen: Eintracht Frankfurt mit Sow und Zuber (ab 90.). Wolfsburg mit Mbabu, ohne Steffen und Mehmedi (beide verletzt).

Hertha – Gladbach 2:2

Borussia Mönchengladbach gab nach zwei Siegen in Folge bei Hertha Berlin (2:2) Punkte ab, auch weil Yann Sommer nach weniger als einer Viertelstunde vom Platz flog. Der Schweizer Nationalkeeper stoppte den alleine auf ihn zu stürmenden Jhon Cordoba ausserhalb des Strafraums mit einem Foul. Für den 32-Jährigen war es erst die zweite Rote Karte seiner Profi-Karriere. Die erste hatte er im November 2011 im Cup mit dem FC Basel gegen Wil kassiert. Mönchengladbach ging trotz Unterzahl mit einem 2:1 in die Pause, ehe Cordoba den Berlinern noch einen Punkt sicherte.

Hertha Berlin - Mönchengladbach 2:2 (1:2)

Tore: 23. Ascacibar 1:0. 27. Plea 1:1. 38. Stindl (Foulpenalty) 1:2. 49. Cordoba 2:2. -

Bemerkungen: Mönchengladbach mit Sommer, Zakaria und Embolo (ab 77.), ohne Lang (Ersatz) und Elvedi (verletzt). 13. Rote Karte gegen Sommer (Notbremse).

Bremen – Leipzig 1:4

Leipzig, das auch dank zwei Toren des Norwegers Alexander Sörloth in Bremen 4:1 gewann, verkürzte den Rückstand auf die Bayern auf fünf Punkte.

Bremen - Leipzig 1:4 (0:3)

Tore: 23. Olmo 0:1. 32. Sörloth 0:2. 41. Sörloth 0:3. 61. Rashica (Handspenalty) 1:3. 63. Sabitzer 1:4.

Die Tabelle

