Heute Freitag kommt es zum Spitzenduell zwischen Bayern München und Leverkusen. Bild: keystone

Chaos beim DFB: Bayern-Trainer Tuchel äussert sich zur Flick-Entlassung

Die Länderspielpause ist vorbei, die Spieler sind zu ihren Vereinen zurückgekehrt oder aber zumindest auf dem Weg. Schon am Freitagabend geht es in der Bundesliga weiter – direkt mit einem Kracher.

Der FC Bayern empfängt Bayer Leverkusen. Beide Teams stehen mit neun Punkten aus drei Spielen bestens da, die Gäste reisen dank der besseren Tordifferenz sogar als Tabellenführer an. Das wiederum ist eine Tatsache, die der FCB allein schon wegen des eigenen Selbstverständnisses am Freitagabend ändern möchte.

Allzu deutlich konnte Thomas Tuchel am Donnerstag aber gar nicht darauf hinweisen, als er im Rahmen einer Pressekonferenz sprach. Denn der Bayern-Coach wurde vor allem zur Lage rund um den DFB befragt.

Dort wurde sein FCB-Vor-Vorgänger Hansi Flick schliesslich entlassen, als Nachfolger wird Tuchels Bayern-Vorgänger Julian Nagelsmann gehandelt. In beiden Angelegenheiten hat der jetzige München-Coach eine klare Meinung.

Nagelsmann wird als möglicher Flick-Nachfolger gehandelt. Bild: keystone

Tuchel äussert sich zu Flick-Entlassung und Nagelsmann-Option: «Ich weiss nicht, ob ich das alles nachvollziehen konnte», kommentierte er die Ereignisse der letzten Tage und ergänzte zugleich: «Es ist aber auch nicht wichtig, ob ich das nachvollziehen kann.»

Viel mehr wollte Tuchel nicht preisgeben: «t's not my cup of tea. Rudi Völler hat sich zuletzt nicht zu uns geäussert, da bin ich ihm sehr dankbar. Deswegen wird er jetzt auch dankbar sein, wenn ich mich nicht zum DFB äussere.» Dennoch schickte der 50-Jährige noch ein paar Worte hinterher. So stimmte er Matthias Sammer zu, der gegenüber der «Süddeutschen Zeitung» zuletzt analysiert hatte, dass sich der deutsche Fussball «in der grössten Krise» befinde. Tuchels Fazit: «Es ist auf jeden Fall etwas zu tun, mit dem Sieg gegen Frankreich ist es noch nicht getan. Da muss eine Wende her.»

Diese Wende könnte der DFB gemeinsam mit Julian Nagelsmann angehen. Mit dessen Berater steht Sportdirektor Rudi Völler laut «Bild» bereits im Austausch, eine Grundlage wurde also schon geschaffen. Tuchel gibt beiden Seiten schon jetzt seinen Segen. «Am Know-how, an den Skills wird es nicht scheitern, er ist ein herausragender Trainer», lobte er seinen Vorgänger.Mit Insider-Infos könne er aber nicht auftrumpfen: «Ich bin sicherlich schlechter informiert als ihr alle.»

So geht es Manuel Neuer

Umso besser ist Bayerns Übungsleiter indes über den Gesundheitszustand von Manuel Neuer informiert, der seit seinem Ski-Unfall im Dezember kein Spiel mehr bestritten hat. «Er war sehr nahe dran, hat dann aber ein bisschen Wadenprobleme bekommen. Allerdings nicht am verletzten, sondern am anderen Bein», berichtete Tuchel.

Bild: keystone

Die Probleme seien zwar nur «minimal», man habe aber trotzdem lieber Vorsicht walten lassen: «Der Plan ist, dass er nächste Woche ins Torwarttraining zurückkehrt und übernächste Woche ins Mannschaftstraining.»

Noch vor der nächsten Länderspielpause Mitte Oktober könnte der Schlussmann also sein Comeback feiern. Spätestens dann dürfte die deutsche Nationalmannschaft auch wieder ein Thema auf den Pressekonferenzen mit Tuchel sein. (kat/watson.de)