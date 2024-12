Ski live: Riesenslalom in Val-d'Isère mit Odermatt in Ticker und TV

Krach in der Ski-Welt: FIS-Präsident Eliasch macht Stars happige Vorwürfe

In den ersten beiden Riesenslaloms der Saison in Sölden und Beaver Creek schied Marco Odermatt wie schon beim Weltcup-Finale in Saalbach im März aus. Es ist eine ungewöhnliche Baisse für den Überflieger in dieser Disziplin, die aufgrund seiner riskanten Fahrweise einer gewissen Logik nicht entbehrt . Im französischen Val-d'Isère bekommt der 27-jährige Nidwaldner nun eine nächste Chance, im Riesenslalom zurück in die Spur zu finden. Wenn er ins Ziel kommt, ist er nämlich nach wie vor der grosse Favorit auf den Sieg.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Abfahrt Männer: Justin Murisier trumpft am 6. Dezember 2024 gross auf und feiert in der Abfahrt von Beaver Creek seinen ersten Weltcupsieg überhaupt.

Abfahrt Männer: Justin Murisier trumpft am 6. Dezember 2024 gross auf und feiert in der Abfahrt von Beaver Creek seinen ersten Weltcupsieg überhaupt.

Rappi bedient sich bei Fribourg und ZSC +++ Luganos Schultz hört per sofort auf

In Norwegen sind Benzin-Autos død

Hallo, wichtige Frage: Was gehört (nicht) ins Raclette-Pfännli?

Israels Armee: Hamas-Kommandozentrale angegriffen + Soldaten bleiben im Winter in Syrien

So schaute die Welt dieses Jahr Pornos

Onlyfans-Star Lily Phillips will an einem Tag mit 1000 Männern schlafen

Darum hängt ein Schneepflug in der «Hall of Fame» der New England Patriots

12. Dezember 1982: Dass die New England Patriots gegen die Miami Dolphins siegen, haben sie Mark Henderson zu verdanken. Der ist kein Footballer, sondern fährt im Stadion den Schneepflug.

Ein Football-Spiel geht in der Regel eher nicht mit 3:0 aus. Für einen Touchdown mit anschliessendem Field Goal gibt es ja bereits sieben Punkte. Aber die Partie zwischen den New England Patriots und den Miami Dolphins am 12. Dezember 1982 ist ja auch kein gewöhnliches Football-Spiel.