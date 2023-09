Lionel Messi feiert mit den Weltmeistertitel mit seiner Frau und seinen drei Söhnen. Bild: keystone

Mehr Badezimmer als Schlafzimmer – so wird Messi in Florida wohnen

Die Familie Messi bezieht in Florida ein neues Heim. Die Luxusvilla direkt am Wasser hat so einiges zu bieten.

Lionel Messis Wechsel in die MLS zu David Beckhams Verein Inter Miami löste in Florida einen regelrechten Fussball-Hype aus. Messi wurde den hohen Erwartungen der Fans bisher gerecht – in zehn Spielen schoss er elf Tore und seit «La Pulga» im pinken Dress aufläuft, hat das wenig erfolgsverwöhnte Team aus Miami kein einziges Spiel mehr verloren.

Nun sorgt der argentinische Superstar für Schlagzeilen neben dem Platz: Gemeinsam mit seiner Frau Antonella Roccuzzo soll der Vater von drei Söhnen nun in Fort Lauderale in der Nähe von Miami ein Haus gekauft haben.

Fort Lauderdale ist eine kleine Küstenstadt ca. 30 Kilometer nördlich von Miami und verfügt über exklusive Wohngegenden. Das Haus der Familie Messi befindet sich in der noblen Gated Community «Bay Colony» und soll rund 11 Millionen Dollar (ca. 10 Mio. Franken) kosten.

Messis Luxusvilla direkt am Wasser verfügt über zwei Bootsanlegestellen. Laut «Forbes» befinden sich auf einer Wohnfläche von 975 Quadratmetern acht Schlafzimmer, 9,5 (Hä?) Badezimmer sowie ein Pool.

Chad Caroll der Immobilienfirma Carroll Group freut sich über den prominenten Neuzuzug: «Ein neuer berühmter Nachbar wie Lionel Messi wertet das Viertel, das bereits zu den exklusivsten der Stadt gehört, definitiv auf.»

Ein Haus in der Bay Colony bekommt man für durchschnittlich 4,6 Millionen US-Dollar. Darüber, ob ein zahlkräftiger Kunde wie Messi die Preise künstlich ansteigen lässt, scheiden sich die Geister. Join Ron Shuffield, CEO einer Luxusimmobilionfirma gibt aber Entwarnung: «Die Käufer geben nicht eine Million Dollar mehr aus, nur um neben einer berühmten Person zu wohnen.»

Verglichen mit Neymars Forderungen nach einem 25-Zimmer-Haus inklusive acht Luxusautos und Privatjet in Saudi-Arabien scheinen die Messis mit ihrer 10-Millionen-Villa und 9,5 Badezimmern geradezu bescheiden.