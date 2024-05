Julian Alvarez feiert den letzten Treffer von ManCity im Craven Cottage. Bild: keystone

Köln ist gefühlt schon abgestiegen, da gelingt die wundersame Wende

Mehr «Sport»

Bundesliga

Köln – Union Berlin 3:2

Der 1. FC Köln hat den Abstieg in die 2. Bundesliga – vorerst – auf spektakuläre Weise verhindert. Gegen Union Berlin lagen die «Geissböcke» schon früh mit 0:2 im Hintertreffen. Wenig bis gar nichts deutete darauf hin, dass Köln noch ins Spiel zurückkehren kann. Mit dem Pausenpfiff gelang Florian Kainz per Elfmeter jedoch der Anschlusstreffer und in der Endphase schaffte Köln dank Treffern von Steffen Tigges (87.) und Damion Downs (92.) tatsächlich noch die Wende, an die kaum mehr jemand im Stadion geglaubt hatte.

Dank Damion Downs darf Köln noch hoffen. Bild: www.imago-images.de

Die Kölner sind weiterhin Zweitletzter und damit auf einem direkten Abstiegsplatz. Aber sie haben in der letzten Runde noch die Chance, sich zu retten. Union Berlin ist derweil nicht über dem Berg. Besonders bitter für die Köpenicker: Kölns 3:2 fiel nach einem Konter, nachdem Union eine gute Möglichkeit ausgelassen hatte, selber den Siegtreffer zu erzielen.

In der letzten Runde am nächsten Samstag muss Köln in Heidenheim siegen und es benötigt Schützenhilfe auf anderen Plätzen, um auch nächste Saison in der höchsten Liga zu spielen.

1. FC Köln – Union Berlin 3:2 (1:2)

50'000 Zuschauer. - Tore: 15. Knoche 0:1. 19. Volland (Penalty) 0:2. 45. Kainz (Penalty) 1:2. 87. Tigges 2:2. 92. Downs 3:2.

Borussia Mönchengladbach – Eintracht Frankfurt 1:1

Im Rennen um die Europacup-Plätze gelang Frankfurt mit dem Punktgewinn in Mönchengladbach ein grosser Schritt Richtung 6. Schlussrang, dessen Wert sich zwei Wochen nach der letzten Runde noch vervielfachen könnte. Denn sollte Dortmund Fünfter bleiben und am 1. Juni im Final der Champions League triumphieren, wird aus dem Platz für die Europa League eine viel lukrativere Teilnahme an der Champions League.

Jonas Omlin ist vor Ansgar Knauff am Ball. Bild: www.imago-images.de

Borussia Mönchengladbach – Eintracht Frankfurt 1:1 (1:1)

54'042 Zuschauer. - Tore: 9. Hack 1:0. 35. Dina Ebimbe 1:1. - Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach mit Omlin und Elvedi (bis 85.).

SC Freiburg – Heidenheim 1:1

Freiburg wurde zum letzten Mal daheim von Kulttrainer Christian Streich betreut. Die Breisgauer verpassten es durch das Remis, ihre Ausgangslage für einen Platz im Europacup zu verbessern. Frankfurt ist für Streichs Truppe am letzten Spieltag beim brisanten Duell bei Union Berlin auf jeden Fall nicht mehr abzufangen.

Eines der zahlreichen Transparente in Freiburg. Bild: www.imago-images.de

SC Freiburg – Heidenheim 1:1 (1:1)

34'700 Zuschauer. - Tore: 29. Doan 1:0. 37. Sessa 1:1. - Bemerkungen: SC Freiburg ohne Serge Müller (nicht im Aufgebot).

RB Leipzig – Werder Bremen 1:1 (0:1)

47'069 Zuschauer. - Tore: 35. Seiwald (Eigentor) 0:1. 61. Sesko 1:1.

Premier League

Fulham – Manchester City 0:4

Triple-Sieger Manchester City hat sich wieder an die Tabellenspitze gesetzt. Auswärts in London war Verteidiger Josko Gvardiol Doppeltorschütze.

Arsenal, aktuell mit gleich vielen Spielen, kann sich am Sonntag wieder auf Platz 1 setzen. Es spielt um 17.30 Uhr im Old Trafford gegen den alten, tief gefallenen Rivalen Manchester United.

Die Vorteile im Titelrennen liegen dennoch bei ManCity, das mit zwei Siegen in den letzten zwei Spielen aus eigener Kraft zum vierten Mal in Folge englischer Meister werden kann. Am Dienstag ist die Mannschaft von Pep Guardiola bei Tottenham zu Gast, am kommenden Sonntag in der letzten Runde empfängt sie West Ham United.

Fulham – Manchester City 0:4 (0:1)

Tore: 13. Gvardiol 0:1. 59. Foden 0:2. 71. Gvardiol 0:3. 97. Alvarez (Penalty) 0:4. - Bemerkungen: Manchester City mit Akanji. 96. Gelb-Rote Karte gegen Diop (Fulham).

(ram/sda)