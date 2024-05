Kylian Mbappé verlässt den PSG per Ende Saison. Bild: www.imago-images.de

Adieu PSG – Kylian Mbappé verkündet in emotionalem Instagram-Video seinen Abschied

Lange wurde spekuliert, nun ist es offiziell. Der französische Ausnahmestürmer Kylian Mbappé verlässt Paris Saint-Germain per Ende Saison. Der 25-Jährige verkündete seinen Abschied in einem Video in den sozialen Medien. Wie es für ihn weitergeht, hat Mbappé noch nicht erwähnt. Gerüchten zufolge soll es ihn aber nach Spanien zu Real Madrid ziehen. Ob er künftig für den Champions-League-Finalisten spielt, verriet der Weltmeister von 2018 zwar nicht, die französische Liga werde er nach zuletzt sieben Jahren bei PSG allerdings verlassen.

Der Weltmeister von 2018 spielte seit 2017 für Paris Saint-Germain. In 306 erzielte er 255 Tore. Wie er in einer Videobotschaft ankündigte, wird er diesen Sonntag beim Heimspiel gegen Toulouse zum letzten Mal im «Parc des Princes» für den Hauptstadtklub auflaufen.

Via Instagram wendete sich der französische Nationalspieler an seine Fans: