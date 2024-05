Manchester United und Real Madrid sind die wertvollsten Fussballklubs der Welt. Bild: imago / watson

Schätze mal, wie viel Geld die wertvollsten Fussballklubs der Welt kosten würden

Als Normalsterblicher ist es fast zu teuer, nur schon darüber nachzudenken, einen weltweit bekannten Fussballklub zu kaufen. Für jene, die es trotzdem interessiert, wie viel Geld die 50 wertvollsten Klubs der Welt wert sind, hat Sportico sein jährliches Ranking veröffentlicht.

Die Werte speisen sich aus öffentlich verfügbaren Finanzberichten, der Rangliste der umsatzstärksten Klubs vom Wirtschaftsunternehmen Deloitte sowie Schätzungen von Sportico selbst. Zu den Umsätzen durch unter anderem Fernsehgelder, Sponsoreneinnahmen und Ticketverkäufe kommen Faktoren wie die Stärke der Marke, allfällige Schulden und Schätzungen der künftigen Einnahmen sowohl des Klubs als auch der entsprechenden Liga. Die daraus abgeleiteten Werte wurden teilweise auch von den Teams geprüft, wodurch diese durchaus realistisch sein dürften.

Bevor wir dir aber verraten, welche Vereine in der Liste vertreten sind und welches der wertvollste Klub der Welt ist, darfst du erst einmal schätzen. Dafür haben wir 20 Klubs aus zehn Ländern aus der Liste herausgepickt. Die Skala geht von 0 bis 10 Milliarden Dollar. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Klubs sind riesig. Wie gross genau, musst du selbst herausfinden. Viel Spass!

Achtung …

… Spoiler!

Anders als bei Forbes ist Manchester United in diesem Ranking nach wie vor der wertvollste Fussballklub der Welt. Die Red Devils verfügen gemäss Sportico über einen Wert von 6,2 Milliarden US-Dollar. ManUnited ist als Beispiel ohnehin interessant, da es einen Vergleichswert gibt. Im Februar verkaufte die Besitzer-Familie Glazer nämlich ein Viertel der Anteile am Klub an Sir Jim Ratcliffe, der dafür rund 1,65 Milliarden Dollar bezahlt hat, womit der Kaufpreis etwas höher ist als der nun bezifferte Marktwert.

Zum Vergleich: Als wertvollstes Sport-Team gelten die Dallas Cowboys aus dem American Football, die gemäss Forbes einen Wert von 9,2 Milliarden Dollar besitzen. Auch die wertvollsten Teams im Baseball (New York Yankees, 7,1 Mia.) und im Basketball (Golden State Warriors, 7 Mia.) übertrumpfen Manchester United.

Hinter dem englischen Rekordmeister folgen mit Real Madrid (6,07 Mia.) und dem FC Barcelona (5,28 Mia.) zwei spanische Klubs, während der Rest der Top 10 mit Ausnahme von Bayern München und Paris Saint-Germain ausschliesslich aus Premier-League-Klubs besteht. So weit, so erwartbar.

Überraschend ist hingegen, wie viele US-Klubs vertreten und wie weit vorne diese anzutreffen sind. Los Angeles FC ist mit einem geschätzten Wert von 1,15 Milliarden US-Dollar gar etwas wertvoller als Inter Mailand. Mit Atlanta, Inter Miami und LA Galaxy sind drei weitere MLS-Klubs unter den Top 20.

Das liegt gemäss The Athletic vor allem daran, dass die in Europa von vielen belächelte Liga gerade einen grossen Aufschwung erlebt. Auch durch die Ankunft von Lionel Messi und weiteren Stars sind die Ticketverkäufe um 15 und der Umsatz gar um 25 Prozent gestiegen. Dass die meisten US-Klubs über sehr moderne Stadien verfügen und die Fussball-WM 2026 neben Mexiko und Kanada auch in den USA stattfindet, ist ebenfalls ein Vorteil.

Da können selbst extrem erfolgreiche Klubs wie Ajax Amsterdam oder Benfica Lissabon nicht mithalten. Von den Schweizer Klubs ganz zu schweigen.

Die gesamte Liste und Genaueres zur Methodik findest du hier.