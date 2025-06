Auch Alisha Lehmann darf auf eine EM-Teilnahme hoffen. Bild: keystone

Mit Lehmann und Luyet – Sundhages vorläufiges Kader für die Heim-EM steht

Mehr «Sport»

Das Frauen-Nationalteam steigt mit 30 Spielerinnen in die erste Phase der Vorbereitung auf die UEFA Women’s EURO 2025 ein. Da einige Spielerinnen bei Beginn des Pre-Camps in Magglingen noch mit ihren Vereinen in der laufenden Meisterschaft engagiert sind oder bis kurz vor der letzten Runde der Nations League wichtige Pflichtspiele absolviert haben, werden im Verlauf der Vorbereitung voraussichtlich 35 Spielerinnen zum Zug kommen.

Teil des vorläufigen Kaders sind sämtliche Spielerinnen, die zuletzt für den Abschluss der UEFA Women’s Nations League aufgeboten waren. Zudem kehren Lydia Andrade (RB Leipzig), Amira Arfaoui (SV Werder Bremen), Aurélie Csillag (FC Basel 1893) und Eseosa Aigbogun (AS Roma) in den Kreis des Nationalteams zurück.

Nach ihrer langen Verletzungspause ist auch Naomi Luyet (BSC YB Frauen) Teil der Vorbereitung auf die EM, ebenso Luana Bühler von Tottenham Hotspur, die ihre Verletzung auskuriert hat. Wann die beiden voll ins Team-Training einsteigen werden, wird im Laufe der Woche entschieden. Zudem bekommen mit Leela Egli (SC Freiburg), Leila Wandeler (OL Lyonnes) und Lia Kamber (FC Basel 1893) einige junge Spielerinnen die Chance, sich zu zeigen.

«Die kommenden Wochen sind eine weitere Möglichkeit, sich für die EM vorzubereiten. Der Fokus wird darauf liegen, allen nochmals eine Chance zu geben und sie daran zu erinnern, den nächsten Schritt zu machen», sagt Nationaltrainerin Sundhage.

Das definitive EM-Aufgebot muss Nationaltrainerin Pia Sundhage der UEFA bis am 25. Juni um 23.59 Uhr melden. (abu)

Mehr zur Frauen-EM: