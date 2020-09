Sport

Fussball

Nations League: Die Schweiz verliert gegen die Ukraine



Bild: keystone

«Dürfen das Spiel nicht verlieren» – die Schweiz zieht gegen die Ukraine den Kürzeren

Die Schweiz startet mit einer Niederlage in die Nations League. Das Team von Vladimir Petkovic unterliegt in Lwiw der Ukraine 1:2.

Am Ende war die Niederlage nicht zwingend, aber sie war auch nicht das falsche Verdikt. Einer guten Leistung in der ersten Halbzeit, die mit dem sehenswerten Ausgleichstor durch Haris Seferovic kurz vor der Pause belohnt wurde, folgte ein deutlicher Leistungsabbau je länger das Spiel dauerte. Der Kopfball von Ruben Vargas an den Pfosten nach 55 Minuten war im Prinzip das letzte ernsthafte Lebenszeichen der Schweizer im gegnerischen Strafraum.

«Ich denke, wir haben zu viele Fehler gemacht heute. Man hat gemerkt, dass es für viele von uns der erste Ernstkampf seit langem war. Nach Balleroberungen spielten wir den Spielzug nicht gut zu Ende.»

Die Ukraine stellte nicht die bessere Mannschaft. Aber am Ende hatte sie mit Andrej Jarmolenko, dem Torschützen zum 1:0, und Aleksander Sintschenko von Manchester City zwei Spieler mit Premier-League-Erfahrung, welche das Gleichgewicht auf die Seite des Gastgebers kippen liessen. Sintschenkos Heber mit dem linken Fuss aus halblinker Position war in der 68. Minute so entscheidend wie sehenswert. Sein Nationaltrainer Andrej Schewtschenko hätte es zu seinen besten Zeiten als Weltfussballer von Milan nicht schöner erzielen können.

Video: SRF

Wenigstens eine Halbzeit lang zeigte die Schweiz aber eine überzeugende Leistung. Darauf wird Petkovic aufbauen. Trotz frühem Rückstand durch Jarmolenkos Absatztor in der 14. Minute und nach einem Fehler von Torhüter Yann Sommer verloren die Schweizer die Ruhe nicht und blieben dominant. Es war in der ersten Halbzeit ein Auftritt, der rechtfertigte, dass Petkovic vor dem Spiel gesagt hatte, sein Team kenne die Prinzipien des Systems.

«Am Ende dürfen wir das Spiel nicht verlieren.»

Die Ordnung ging nicht verloren – auch nicht nach einer Pause von fast 300 Tagen und auch nicht aufgrund der vielen (unfreiwilligen) Wechsel. Im Vergleich etwa zu den Spielen im letzten November gegen Georgien und Gibraltar musste Petkovic auf sechs Positionen umstellen, weil er acht Absagen hatte hinnehmen müssen. Die Mannschaft spielte in dieser Zusammensetzung noch nie zusammen. Djibril Sow etwa stand erstmals in der Startformation, Ruben Vargas bestritt erst sein viertes Länderspiel und Steven Zuber hatte im vergangenen Herbst alle Partien verpasst.

Video: SRF

Video: SRF

«Was wir vorbereitet haben, hat die Mannschaft umgesetzt. Die erste Halbzeit war auf hohem Level. Die Chancen waren aber wie so oft zu wenig konkret. Am Ende hat es uns auch an der Physis gefehlt. Wir haben einige Fehler gemacht, aber es ist auch das erste Spiel der Saison, das war zu erwarten.»

Ballbesitz, Dominanz im Mittelfeld, gepflegter Aufbau über die Seiten: Es war also im Prinzip der gewohnt solide Auftritt der Schweizer. Doch er offenbarte auch die gewohnten Defizite. Viel Ballbesitz führen – zumindest gegen einen Widersacher aus der Gewichtsklasse der Ukraine – weiterhin zu wenig Torgefahr. Als Seferovic kurz vor der Pause zum 1:1 traf, war dies der erste Schuss, der auf das gegnerische Tor flog.

Ukraine - Schweiz 2:1 (1:1)

Lwiw. - Keine Zuschauer. - SR Ekberg (SWE).

Tore: 14. Jarmolenko 1:0. 41. Seferovic 1:1. 68. Sintschenko 2:1.

Ukraine: Pjatow; Tymtschyk, Krywzow, Matwijenko, Michailitschenko; Stepanenko, Sintschenko, Malinowski; Jarmolenko, Moraes, Konopljanka (54. Jaremtschuk).

Schweiz: Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Mbabu, Sow (82. Aebischer), Xhaka, Zuber (46. Steffen); Embolo, Vargas (73. Ajeti); Seferovic.

Bemerkungen: Schweiz ohne Shaqiri, Schär, Freuler, Zakaria, Mehmedi und Itten (alle verletzt) sowie Cömert (Trainingsrückstand) und Fernandes (krank). 10. Pfostenschuss von Malinowski. 55. Kopfball von Vargas an den Pfosten.

Verwarnungen: 59. Elvedi (Foul). 83. Steffen (Foul). 86. Tymtschyk (Foul).

Deutschland – Spanien 1:1

Deutschlands Nationalcoach Jogi Löw hatten sich im Vorfeld des Nations-League-Duells mit Spanien klar geäussert: Die Partie sei der Startschuss in Richtung Europameisterschaft im kommenden Jahr. Ähnliches liess Löws spanischer Amtskollege Luis Enrique verlauten. Den markigen Worten ihrer Trainer wussten die Akteure auf dem Platz erst nach einiger Anlaufzeit Folge zu leisten.

Mit dem 1:0 durch Timo Werner in der 51. Minute nahm das Spiel in der zweiten Halbzeit aber doch noch Fahrt auf. Spanien kam dank einem Tor in letzter Sekunden noch zu einem verdienten Punktgewinn.

Deutschland - Spanien 1:1 (0:0)

Stuttgart. - SR Orsato (ITA)

Tore: 51. Werner 1:0. 96. Gaya 1:1.

Deutschland: Trapp; Kehrer, Süle, Can, Gosens; Rüdiger; Kroos; Draxler, Gündogan (74. Serdar), Sané (63. Ginter); Werner (91. Koch).

Spanien: De Gea; Carvajal, Ramos, Pau Torres, Gaya; Ruiz (80. Oscar), Busquets (57. Merino), Thiago; Navas (46. Fati), Rodrigo, Ferran Torres.

Bemerkungen: Deutschland u.a. ohne Neuer, Kimmich, Gnabry, Goretzka und Klostermann (alle nicht im Aufgebot). Spanien u.a. ohne Bernat, Alcacer, Morata und Niguez (alle nicht im Aufgebot). (abu/sda)

Die Tabelle

Der Liveticker zum Nachlesen

Ticker: 03.09.2020: Ukraine – Schweiz

