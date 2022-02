Übergangstrainer Constantin kann Sion in Bern nicht zum Sieg führen. Bild: keystone

YB schlägt Sion souverän – und macht so Druck auf den FCZ

YB – Sion 3:1

Die Young Boys schwanken in der Rückrunde weiterhin zwischen Sieg und Remis. Daheim wird gewonnen, auswärts unentschieden gespielt. Deshalb siegten die Berner im Wankdorf gegen Sion mit 3:1.

Bei diesem verdienten Erfolg der Mannschaft von Trainer David Wagner war ab der 55. Minute in kürzester Zeit am meisten los. Bei einem von Jan Bamert lancierten Blitzangriff tauchte Filip Stojilkovic allein vor YBs Goalie Anthony Racioppi auf und überlüpfte diesen zum 1:1. Als der Ball nach dem Anspiel wieder im Spiel war, dauerte es nur 13 Sekunden bis zum 2:1. Fabian Rieder erzielte es auf Vorarbeit von Wilfried Kanga.

Stojilkovic gleicht für Sion zum 1:1 aus. Video: SRF

Rieder mit der sofortigen YB-Antwort. Video: SRF

Der Sieg der insgesamt überlegenen Berner geriet hierauf nicht mehr in Gefahr. Der ab Rückrundenbeginn verletzt gewesene Meschack Elia benötigte nach seinem Comeback in der 80. Minute nur acht Minuten, um mit einem Abstauber den Sieg zu sichern.

Elia krönt sein Comeback mit dem 3:1 für YB. Video: SRF

Die Sittener, von Christian Constantin anstelle des gesperrten Paolo Tramezzani gecoacht, gefielen über weite Strecken, auch wenn sie die Dominanz der Young Boys anerkennen mussten. Der Rückstand in der ersten Halbzeit war insofern unglücklich, als sie mit einem Eigentor von Wesley zustande kam.

Auf die Jahre zurückgeschaut, war es Sion 13. Niederlage am Stück in einem Super-League-Spiel in Bern. Aber erst zum dritten Mal verloren sie am Samstag mit mehr als einem Tor Unterschied.

Die kompletten Highlights der Partie. Video: YouTube/blue Sport

Young Boys - Sion 3:1 (1:0)

24'301 Zuschauer. - SR Bieri.

Tore: 21. Wesley (Eigentor) 1:0. 55. Stojilkovic (Bamert) 1:1. 57. Rieder Kanga 2:1. 88. Elia (Siebatcheu) 3:1.

Young Boys: Racioppi; Blum, Lustenberger, Zesiger, Garcia (62. Lefort); Fernandes (71. Mambimbi), Rieder, Lauper (62. Sierro), Moumi Ngamaleu; Kanga (80. Elia), Siebatcheu.

Sion: Fickentscher; Cavaré, Bamert, Berardi, Benito; Ndoye (72. Karlen); Wesley, Baltazar, Grgic, Itaitinga (18. Sio); Stojilkovic.

Bemerkungen: Young Boys ohne Fassnacht, Von Ballmoos, Camara, Sulejmani, Maceiras, Zbinden und Petignat (alle verletzt). Sion ohne Marquinhos (gesperrt), Bua, Adryan und Doldur (alle verletzt). Itaitinga verletzt ausgeschieden. Verwarnungen: 26. Lauper (Foul), 29. Berardi (Foul), 54. Benito (Foul), 77. Stojilkovic (Reklamieren). (pre/sda)

Lustenberger im Zweikampf mit Sions Wesley. Bild: keystone