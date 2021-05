Sport

Fussball

Super League: Abstiegs-Szenarien für FCZ, FCSG und Co.



Wer steigt ab? Wer spielt europäisch? Spiel im Super-League-Rechner die Szenarien durch

In der Super League stehen die Berner Young Boys schon längst als Meister fest. Dennoch bieten die letzten zwei Runden noch einmal grosse Spannung: In der oberen Tabellenhälfte geht es noch darum, wer sich für die neu geschaffene Europa Conference League. Da können sich Basel, Servette, Luzern, Lausanne und auch Lugano noch Hoffnungen machen.

Noch spannender und dramatischer ist der Abstiegskampf, wo noch vier Teams involviert sind. Sion hat als Schlusslicht die schlechtesten Karten, für Vaduz sieht es nur wenig besser aus. Aber auch der FC St.Gallen und der FC Zürich sind noch nicht aus dem Schneider

Hier kannst du dir einen Überblick verschaffen, welche Resultate welche Auswirkungen auf die Tabelle hätten. Es ist ganz einfach: Spiele die letzten zwei Runden mit deinen Wunschresultaten durch und schau, was in der Tabelle passiert:

Super-League Tabelle # Team Sp. S. U. N. Sp:S:U:N Tore Δ P. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … CL Quali. Conf. League Quali. Barrage Abstieg Super-League Rechner :

Wer hat es in deinem Szenario geschafft, sich in der Super League zu halten? Lass es uns in der Kommentarspalte wissen.

Wer steigt direkt ab? FC Sion FC Vaduz FC St.Gallen FC Zürich

