Servettes Kadile schiesst den FCZ ab – Winterthur holt Punkt in Sion
Servette – FCZ 2:1
Servette gelingt im Duell der Formschwachen gegen den Zürich in der 29. Runde der kleine Befreiungsschlag. Junior Kadile trifft beim 2:1-Heimsieg der Genfer doppelt. Für den in der Winterpause vom niederländischen Klub Almere ausgeliehenen Franzosen waren es die ersten beiden Tore in der Super League. Der 23-Jährige traf nach 67 Sekunden und in der 88. Minute jeweils mit einem Schlenzer. Dazwischen hatte Zürich durch einen von Philippe Kény verwandelten Penalty ausgeglichen (74.).
Sion – Winterthur 1:1
Der FC Winterthur erkämpft sich beim FC Sion ein 1:1-Unentschieden. Andrin Hunziker brachte das Schlusslicht früh in Führung, Joker Winsley Botelli glich Mitte der zweiten Halbzeit für die Sittener aus.