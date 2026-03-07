Gegen Junior Kadile findet der FCZ einfach kein Mittel. Bild: keystone

Servettes Kadile schiesst den FCZ ab – Winterthur holt Punkt in Sion

Mehr «Sport»

Servette – FCZ 2:1

Servette gelingt im Duell der Formschwachen gegen den Zürich in der 29. Runde der kleine Befreiungsschlag. Junior Kadile trifft beim 2:1-Heimsieg der Genfer doppelt. Für den in der Winterpause vom niederländischen Klub Almere ausgeliehenen Franzosen waren es die ersten beiden Tore in der Super League. Der 23-Jährige traf nach 67 Sekunden und in der 88. Minute jeweils mit einem Schlenzer. Dazwischen hatte Zürich durch einen von Philippe Kény verwandelten Penalty ausgeglichen (74.).

Der Matchwinner hebt ab. Bild: keystone

Sion – Winterthur 1:1

Der FC Winterthur erkämpft sich beim FC Sion ein 1:1-Unentschieden. Andrin Hunziker brachte das Schlusslicht früh in Führung, Joker Winsley Botelli glich Mitte der zweiten Halbzeit für die Sittener aus.

Winsley Boteli bejubelt seinen 1:1-Ausgleich gegen Winterthur. Bild: keystone