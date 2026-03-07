klar10°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Super League: Kadile schiesst den FCZ ab – Winterthur holt Punkt in Sion

Junior Kadile (SFC), left, fights for the ball with Chris Kablan (FCZ), right, during the Super League soccer match of Swiss Championship between Servette, SFC, and Zurich, FCZ, at the Stade De Geneve ...
Gegen Junior Kadile findet der FCZ einfach kein Mittel.Bild: keystone

Servettes Kadile schiesst den FCZ ab – Winterthur holt Punkt in Sion

07.03.2026, 20:02

Servette – FCZ 2:1

Servette gelingt im Duell der Formschwachen gegen den Zürich in der 29. Runde der kleine Befreiungsschlag. Junior Kadile trifft beim 2:1-Heimsieg der Genfer doppelt. Für den in der Winterpause vom niederländischen Klub Almere ausgeliehenen Franzosen waren es die ersten beiden Tore in der Super League. Der 23-Jährige traf nach 67 Sekunden und in der 88. Minute jeweils mit einem Schlenzer. Dazwischen hatte Zürich durch einen von Philippe Kény verwandelten Penalty ausgeglichen (74.).

Junior Kadile (SFC), centre, celebrates his goal with his teammates after scoring the 2:1, during the Super League soccer match of Swiss Championship between Servette, SFC, and Zurich, FCZ, at the Sta ...
Der Matchwinner hebt ab.Bild: keystone

Sion – Winterthur 1:1

Der FC Winterthur erkämpft sich beim FC Sion ein 1:1-Unentschieden. Andrin Hunziker brachte das Schlusslicht früh in Führung, Joker Winsley Botelli glich Mitte der zweiten Halbzeit für die Sittener aus.

La joie de Winsley Boteli (SIO), droite, apres son but (1:1) et de Franck Surdez (SIO), gauche, lors de la rencontre de football de Swiss Super League entre le FC Sion et le FC Winterthur ce samedi 7 ...
Winsley Boteli bejubelt seinen 1:1-Ausgleich gegen Winterthur.Bild: keystone

Die Tabelle:

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
GC, Basel und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Meister
1 / 17
GC, Basel und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Meister
Grasshopper Club Zürich: 27-mal Meister, zuletzt 2003.
quelle: keystone / paolo foschini
Auf Facebook teilenAuf X teilen
US-YouTuber trifft Cristiano Ronaldo – und dreht völlig durch
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
«Thun kann sich nur noch selbst schlagen» – Aufsteiger dem Meisterpokal nahe
Nur ein Sieg in Thun hätte die kleinen Meisterhoffnungen des FC St.Gallen am Leben erhalten. Nach dem 2:2 blicken die Ostschweizer nun einem umkämpften Rennen um die Europacup-Plätze entgegen.
Tore in letzter Minute rufen oft ganz grosse Emotionen hervor. Am Donnerstag in Thun ist das jedoch nicht der Fall. Zwar rettet Christian Witzig mit seinem Treffer, der unmittelbar nach Ablauf der vierminütigen Nachspielzeit fällt, den St.Gallern auswärts einen Punkt. Doch auch dem Torschützen ist klar, dass das insgesamt zu wenig ist. «Unser Ziel war es, hier zu gewinnen und die Thuner ein bisschen ins Wanken zu bringen. Ein Unentschieden reicht dafür nicht.»
Zur Story