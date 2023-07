Der Meister feiert zum Auftakt einen Last-Minute-Sieg gegen Aufsteiger Lausanne. Bild: keystone

YB und der FCZ mit Auftaktsiegen gegen die Aufsteiger

YB – Lausanne 2:1

Lausanne-Sport verpasst am 1. Spieltag der Super League eine Überraschung knapp. Der Aufsteiger verliert bei YB durch einen Penalty in der 97. Minute 1:2. Christian Fassnacht ist bei YB freigestellt.

Der nach 78 Minuten eingewechselte Cedric Itten verwertete in der Nachspielzeit den Handspenalty, den Lausannes Verteidiger Archie Brown mit einer unglücklichen Aktion bei einer Flanke verursacht hatte.

Joel Monteiro (in der Mitte) brachte YB mit 1:0 in Führung. Bild: keystone

Bis dahin konnte der durchaus widerstandsfähige Aufsteiger vom Genfersee vor 27'000 Zuschauern im Berner Wankdorf auf einen verdienten Punkt beim Meister hoffen. Die beiden Tore fielen zu Beginn der zweiten Halbzeit innerhalb von zwei Minuten: In der 51. Minute traf Joël Monteiro für die Young Boys, kurz darauf glich der bei Lausanne-Sport positiv aufgefallene Aliou Baldé auf ähnliche Weise mit einem Schlenzer im Strafraum nach einer Finte aus.

Lausannes Konter, YBs Belohnung

«Es war kein gutes Spiel von uns. Der Sieg ist wohl nicht ganz verdient, aber umso wichtiger ist, dass wir uns trotzdem belohnen konnten», befand YB-Captain Fabian Lustenberger im Blue-Interview.

Zwar forcierten die Young Boys in den letzten 25 Minuten ihre Angriffsbemühungen spürbar, der Zweite der letzten Challenge-League-Saison hielt aber lange erfolgreich dagegen und sorgte selber mit dem einen oder anderen schnellen Gegenangriff für Gefahr. Auch kurz vor dem ersten Treffer hätte Alvyn Sanches die Gäste mit einem Konter in Führung bringen können. Der 20-jährige Mittelfeldakteur lupfte den Ball vor dem herausgerückten Anthony Racioppi knapp über das Tor.



Die ersten beiden Treffer im Video. Video: SRF

Fassnacht zu Transfergesprächen im Ausland

Zu den Absenzen gehörte bei den Young Boys neben David von Ballmoos, Sandro Lauper, Ulisses Garcia und den noch nicht aufgebotenen Neuzugängen Darian Males und Noah Persson auch Christian Fassnacht. Wie die Berner erklärten, wurde der 29-Jährige für Transfergespräche mit einem ausländischen Klub freigestellt.

Fassnacht liebäugelt seit Längerem mit einem Ausland-Abenteuer. Nun könnte der bei den Fans beliebte Mittelfeldspieler seine möglicherweise letzte Chance wahrnehmen. Sein Vertrag mit den Bernern, die ihm keine Steine in den Weg legen wollen, läuft in einem Jahr aus.

Young Boys - Lausanne-Sport 2:1 (0:0)

27'113 Zuschauer. - SR Piccolo.

Tore: 51. Monteiro (Rieder) 1:0. 53. Baldé (Dussenne) 1:1. 97. Itten (Penalty) 2:1.

Young Boys: Racioppi; Janko (78. Blum), Camara, Lustenberger, Benito; Niasse (78. Itten); Ugrinic (78. Lakomy), Monteiro (68. Imeri); Rieder; Elia, Nsame (68. Ganvoula).

Lausanne-Sport: Castella; Giger, Dussenne (85. Grippo), Husic, Brown; Custodio, Bernede, Sanches (76. Schwizer); Baldé (71. Suzuki), Sène (76. Coyle), Ilie.

Bemerkungen: Young Boys ohne Von Ballmoos, Lauper, Garcia (alle verletzt), Fassnacht (für Transfergespräche freigestellt), Males und Persson (beide im Aufbau). Lausanne-Sport ohne Labeau und Spielmann (beide nicht im Aufgebot).

Verwarnungen: 55. Camara. 59. Husic. 80. Dussenne.

Zürich – Yverdon 2:0

Der FC Zürich lanciert die Saison mit einem 2:0-Sieg gegen den Super-League-Aufsteiger Yverdon. Aiyegun Tosin und Fidan Aliti dürften den Klub in den nächsten Tagen verlassen.



Tosin und Aliti fehlten am Sonntag im Aufgebot. Wie Trainer Bo Henriksen erklärte, bahnen sich bei den beiden letztjährigen Leistungsträgern Transfers an. An Tosin gibt es französischen Medienberichten zufolge Interessenten aus der Ligue 1 (Lorient, Nantes).

Auch ohne den besten Torschützen der letzten Saison und Innenverteidiger Aliti bekundete der FCZ gegen den als ersten Abstiegskandidaten gehandelten Aufsteiger aus dem Waadtländer Jura keine grösseren Schwierigkeiten. Jonathan Okita traf nach 27 Minuten per Kopf auf Flanke von Fabian Rohner, Nikola Katic erhöhte in der 54. Minute nach einem Corner und Kopfballverlängerung von Cheick Conde.

Okita mit der Führung für den FCZ. Video: SRF

Yverdon, das nach dem Aufstieg mehrere Leistungsträger ziehen lassen musste und auf einigen Positionen noch aufbessern will, begann schwungvoll und stellte Yanick Brecher im FCZ-Tor mit zwei gefährlichen Weitschüssen von Néhemie Lusuena und Kevin Carlos in der ersten halben Stunde auf die Probe. Die Mannschaft von Trainer Marco Schällibaum konnte die Pace aber nicht halten. Goalie Kevin Martin hatten es die Waadtländer zu verdanken, dass die Niederlage nicht noch höher ausfiel.

Katic mit dem 2:0. Video: SRF

Der FCZ seinerseits steht nach dem ersten Spiel bereits besser da als in der letzten Saison nach neun Runden. Bis zum ersten Sieg dauerte es im Vorjahr bis zur 14. Runde, Henriksen hatte zu diesem Zeitpunkt das Heft bereits vom entlassenen Franco Foda übernommen.

Zürich - Yverdon 2:0 (1:0)

13'383 Zuschauer. - SR Wolfensberger.

Tore: 27. Okita (Rohner) 1:0. 54. Katic (Conde) 2:0.

Zürich: Brecher; Kamberi, Katic, Daprelà (46. Wallner); Boranijasevic, Conde (89. Hornschuh), Mathew, Guerrero; Rohner (69. Krasniqi), Okita; Afriyie (69. Avdijaj).

Yverdon: Martin; Sauthier, Malula, Tijani, Le Pogam; Rodrigues (77. Vishi), Cespedes, Lusuena (67. Corness), Klepac (67. Tasar); Carlos, Beyer (77. Azevedo Alves).

Bemerkungen: Zürich ohne Marchesano (verletzt), Tosin und Aliti (beide in Transfergesprächen). Yverdon ohne Silva und Sörensen (beide verletzt).

Verwarnungen: 28. Tijani. 32. Lusuena. 85. Tasar.

