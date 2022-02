Antonio Marchesano behält vom Punkt souverän die Nerven. Bild: keystone

Marchesano erlöst den FCZ in der 97. Minute – die Siegesserie endet trotzdem

Die Siegesserie des FC Zürich in der Super League endet in Sitten. Der Leader muss sich nach neun Siegen in Folge mit einem 1:1 begnügen. Antonio Marchesano rettet den Zürchern den einen Punkt in der 97. Minute.

Die eine Erfolgsserie haben die Zürcher dank der Schlussoffensive aufrecht erhalten. Sie bleiben seit Ende September und dem 1:3 in Basel in nunmehr 14 Partien ungeschlagen. Tief in der Nachspielzeit, als fast alle Spieler im Sittener Strafraum waren, wurde der eingewechselte Akaki Gogia von Dimitri Cavaré gefoult. Der Videoschiedsrichter machte darauf aufmerksam, und Marchesano verwertete den fälligen Penalty trotz der aufgeheizten Stimmung im Tourbillon sicher zum 1:1.

Der Penalty-Treffer von Marchesano in der 97. Minute. Video: SRF

Sion wurde für seine Leistung damit doch nur halb belohnt. Die Walliser, die noch am letzten Wochenende in Luzern auch kämpferisch enttäuscht hatte, zeigten diesmal viel Engagement und liessen den FCZ nie richtig zur Entfaltung kommen. Dass dabei die Grenze des Erlaubten verschiedentlich überschritten wurde, zeigen die acht Verwarnungen sowie die Platzverweise gegen Marquinhos und Trainer Paolo Tramezzani. Marquinhos wurde nach einem gefährlichen Tackling an Becir Omeragic und dem ersten Eingreifen des Videoschiedsrichters in der 67. Minute ausgeschlossen.

Die beiden Platzverweise gegen Sion. Video: SRF

Fünf Minuten zuvor hatte Wesley nach einem schnellen Konter das 1:0 geschossen. Für einmal agierte die Zürcher Abwehr zu passiv und liess den Brasilianer von der Strafraumgrenze erfolgreich abschliessen. Eine Antwort gelang dem FCZ dann erst als er die Brechstange auspackte. (pre/sda)

Wesley erzielt aus der Distanz das 1:0 für Sion. Video: SRF

Das Telegramm:

Sion - Zürich 1:1 (0:0)

9000 Zuschauer. - SR Schärer.

Tore: 62. Wesley (Bamert) 1:0. 97. Marchesano (Foulpenalty) 1:1.

Sion: Fickentscher; Berardi, Bamert, Benito (85. Schmied); Grgic; Cavaré, Wesley, Baltazar, Marquinhos; Stojilkovic (76. Sio), Bua (12. Itaitinga/76. Kabashi).

Zürich: Brecher; Omeragic, Kryeziu, Aliti (88. Kramer); Boranijasevic (71. Rohner), Doumbia (71. Coric), Dzemaili, Guerrero (71. Gogia); Marchesano; Ceesay, Tosin (46. Gnonto).

Bemerkungen: Sion ohne Saintini (gesperrt), Zuffi (krank), Ndoye, Adryan und Doldur (beide verletzt). Zürich ohne Leitner (verletzt). 67. Rote Karte gegen Marquinhos. Verwarnungen: 24. Grgic (Foul). 33. Itaitinga (Foul). 37. Baltazar (Foul). 45. Berardi (Foul). 60. Aliti (Foul). 68. Wesley (Unsportlichkeit). 68. Omeragic (Unsportlichkeit). 78. Bamert (Foul). 92. Schmied (Foul). 96. Cavaré (Foul). (pre/sda)