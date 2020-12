Sport

Premier League: Firmino schiesst Liverpool zum Sieg gegen Tottenham



Firmino schiesst Liverpool zum Sieg gegen Tottenham – Arsenal gewinnt wieder nicht

Liverpool – Tottenham 2:1

Der FC Liverpool hat durch einen Last-Minute-Erfolg im Spitzenspiel gegen Tottenham Hotspur wieder die Tabellenführung übernommen. Roberto Firmino sorgte in der 90. Minute für den 2:1-Sieg für den Titelverteidiger. Tottenham war zuvor elf Liga-Partien ohne Niederlage geblieben.

Liverpool war zunächst druckvoller und ging durch Starstürmer Mohamed Salah und etwas Glück in Führung: Ein Schuss des Ägypters wurde abgefälscht und landete in der 26. Minute im «Spurs»-Tor. Sieben Minuten später glich Heung-Min Son mit der ersten Chance für die Gäste aus. Nach der Pause trafen Tottenhams Steven Bergwijn (Pfosten) und Liverpools Sadio Mané (Latte) nur Aluminium, in der 90. Minuten schoss Firmino nach einem Eckball Liverpool mit dem 2:1 doch noch zum Sieg.

In den letzten sechs Runden hat Liverpool immer abgewechselt: Auf drei Remis liessen sie jeweils einen Sieg folgen. Also ist im nächsten Spiel wohl wieder ein Unentschieden dran ...

Liverpool - Tottenham Hotspur 2:1 (1:1)

Tore: 26. Salah 1:0. 33. Son 1:1. 90. Firmino 2:1.

Bemerkungen: Liverpool ohne Shaqiri (verletzt).

Arsenal – Southampton 1:1

Arsenal, das ohne den gesperrten Granit Xhaka antreten musste, bleibt mit einer deutlich negativen Bilanz im hinteren Teil der Premier League. Die «Gunners» spielten daheim gegen Southampton aus der Spitzengruppe nur 1:1.

Kurz nach der Pause glich Goalgetter Pierre-Emerick Aubameyang für Arsenal aus, aber nur wenig später wurde Arsenals brasilianischer Verteidiger Gabriel mit der Gelb-roten Karte vom Platz geschickt. Die letzte halbe Stunde mussten die Londoner demnach in Unterzahl spielen.

Arsenal - Southampton 1:1 (0:1)

Tore: 18. Walcott 0:1. 52. Aubameyang 1:1.

Bemerkungen: Arsenal ohne Xhaka (gesperrt). 62. Gelb-rote Karte gegen Gabriel (Arsenal).

Weiteres Telegramm:

Leeds United - Newcastle United 5:2 (1:1)

Tore: 26. Hendrick 0:1. 35. Bamford 1:1. 61. Rodrigo 2:1. 65. Clark 2:2. 77. Dallas 3:2. 85. Alioski 4:2. 88. Harrison 5:2.

Bemerkungen: Leeds United ohne Berardi (verletzt). Newcastle United ohne Schär (krank). (pre/sda)

Die Tabelle:

