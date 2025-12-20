Ein Anführer, wie er im Buche steht: Granit Xhaka sorgt bei Mitspielern, Experten und Fans für Begeisterung. Bild: www.imago-images.de

Diese Lobeshymne eines Mitspielers zeigt, wie wichtig Granit Xhaka ist

Wohl kein Neuzugang hat in der Premier League in dieser Saison so eingeschlagen wie Granit Xhaka. Der 33-jährige Captain ist bei Sunderland einer der ganz grossen Faktoren für den Erfolg. Ein Teamkollege erklärt, wie gross der Einfluss des Schweizers ist.

Niklas Helbling

Der AFC Sunderland steht in der Premier League auf Platz 8, nur zwei Punkte trennen die Black Cats von einem Champions-League-Platz. Der Aufsteiger ist eine der grössten Überraschungen in dieser Saison.

Dass Sommer-Einkauf Granit Xhaka dabei eine essenzielle Rolle spielt, zeigen nicht nur die Statistiken. Der 33-Jährige spielt gemäss fbref.com die meisten Pässe des Teams, ist am häufigsten am Ball, erobert mit die meisten Bälle zurück und kreiert die meisten Chancen.

«Ich hätte nicht gedacht, dass eine Person ein Team so stark beeinflussen kann, wie er es tut.» Sunderland-Verteidiger Dan Ballard

Teamkollegen und Experten schwärmen in den höchsten Tönen von Xhaka. Verteidiger Dan Ballard setzte im Gespräch mit der BBC zu einer wahren Lobeshymne an. «Er ist ein fantastischer Typ», sagte der 26-Jährige. «Ich hätte nicht gedacht, dass eine Person ein Team so stark beeinflussen kann, wie er es tut.»

Dan Ballard ist begeistert von seinem Mitspieler. Bild: www.imago-images.de

Xhaka gehe jederzeit voran und stecke damit auch die Mitspieler an. «Von der ersten Minute an sind die Standards im Klub gestiegen, weil er alles mit 100 Prozent Einsatz macht», so Ballard, der die Wirkung auf den Rest des Teams auf den Punkt bringt: «Er hat eine fantastische Karriere und tut noch immer alles perfekt, wieso sollten wir das also nicht auch tun?»

«Er ist der beste Transfer der Saison.» Experte Micah Richards

Wie wichtig der Schweizer Mittelfeldspieler für Sunderland ist, befand auch Sky-Experte Micah Richards nach dem Derbysieg gegen Newcastle: «Er war einmal mehr brillant. Ein absoluter Kämpfer im Mittelfeld.» Xhaka sei in jeder Hinsicht makellos. «Er ist der beste Transfer der Saison», urteilte der frühere Premier-League-Verteidiger und erhielt dafür Zustimmung von Stürmer-Legende Wayne Rooney.

«Ich hätte gedacht, dass er bei Sunderland Probleme haben werde», schrieb Rooney bei der BBC, «doch er war bisher unglaublich. Seine Fähigkeit, die Spieler zu dirigieren und das Spiel zu verlangsamen. Er war bisher brillant.»

Der Dirigent im Mittelfeld: Die Mitspieler hören auf Granit Xhaka. Bild: keystone

Der Einfluss von Granit Xhaka sei jeden Tag zu spüren, berichtet sein Mitspieler Ballard. So sei dieser immer fokussiert und gebe alles, selbst wenn es mal kalt und nass sei – was im Nordosten Englands wohl nicht selten vorkommt. «Wenn sich einige von uns nicht so sehr ins Zeug legen und wir sehen, wie er es tut, ist das für uns inakzeptabel», berichtet Ballard, «er hat Titel gewonnen und mehrere Hundert Premier-League-Spiele absolviert, wieso sollten wir nicht ebenso hart arbeiten? Es hat alle beflügelt.»

Sunderland ist gerade zu Hause eine Macht. Es hat von acht Spielen im Stadium of Light noch keines verloren und fünf gewonnen. Neben Xhaka und Trainer Régis Le Bris, dem ebenfalls hervorragende Arbeit attestiert wird, spricht Ballard auch den Fans ein grosses Lob aus. «Die Atmosphäre ist immer gut und es ist schwierig, als Spieler nicht darauf zu reagieren», erklärt der nordirische Nationalspieler. Selbst, wenn Sunderland in Rückstand gerate, ändere sich die Stimmung nicht. Dies sei zuletzt gegen Bournemouth zu erleben gewesen, als Sunderland trotz 0:2-Rückstand noch 3:2 gewann. «Es gab keine negativen Reaktionen, sie haben uns weiterhin gepusht. Wir haben weiter an den Sieg geglaubt und das lag an ihnen.»

Trainer, Neuzugänge und die Fans: Bei Sunderland scheint derzeit alles zusammenzupassen. Heute Samstag (16.00 Uhr) müssen die Black Cats aber auf einen Aspekt der Erfolgsmischung verzichten. Dann geht es für Xhaka und Co. nämlich auswärts gegen Brighton & Hove Albion.