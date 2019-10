Sport

Fussball

EM-Qualifikation: Belgien setzt seinen Siegeszug in Kasachstan fort



Bild: AP

Gruppe I

Belgien bleibt in der EM-Qualifikation weiterhin makellos. Am achten Spieltag feiern die «Roten Teufel» auswärts bei Kasachstan mit einem 2:0 den achten Sieg. Michy Batshuayi sorgte nach 21 Minuten für die Führung des WM-Dritten, kurz nach der Pause erhöhte Thomas Meunier nach herrlicher Vorarbeit von Real-Star Eden Hazard auf 2:0. Belgien hatte die EM-Teilnahme schon zuvor in der Tasche.

