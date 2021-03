Barça kämpft sich in den Cupfinal – RB Leipzig wirft Wolfsburg aus dem Pokal

Sport

Fussball

Barça kämpft sich in Cupfinal – RB Leipzig wirft Wolfsburg aus dem Pokal



Bild: keystone

Copa del Rey

Der FC Barcelona steht im spanischen Cupfinal. Im Camp Nou gelang es den Katalenen gegen den FC Sevilla, die 0:2-Pleite im Hinspiel umzubiegen. Doch es wurde eng: Gerard Piqué rettete Barça in der letzten Minute der Nachspielzeit in die Verlängerung. In dieser schoss Martin Braithwaite den 3:0-Siegtreffer. Die Gäste beendeten die Partie nur zu neunt, Fernando (92.) und Luuk de Jong (103.) kassierten einen Platzverweis.

Der zweite Finalist der Copa del Rey wird morgen ermittelt. Athletic Bilbao trifft auf UD Levante. Das Hinspiel war 1:1 ausgegangen.

DFB-Pokal

RB Leipzig – VfL Wolfsburg 2:0

Die Rasenballer aus Leipzig stehen im Halbfinal des DFB-Pokals. Doch Wolfsburg musste sich an der eigenen Nase nehmen: Wout Weghorst vergab die Chance auf den Führungstreffer, als er beim Penaltypunkt ausrutschte. Für Leipzig trafen nach der Pause Poulsen und Hwang.

Leipzig - Wolfsburg 2:0 (0:0)

Tore: 63. Poulsen 1:0. 88. Hwang 2:0. - Bemerkungen: Wolfsburg mit Mbabu und bis 72. Steffen, ohne Mehmedi (Ersatz). 26. Weghorst (Wolfsburg) verschiesst Foulpenalty).

Rot-Weiss Essen – Holstein Kiel 0:3

Mit Holstein Kiel hatte sich im ersten Spiel des Abends der Favorit durchgesetzt. Der Zweitligist gewann bei Rot-Weiss Essen aus der Regionalliga. Nach einem Doppelschlag innerhalb von drei Minuten führten die Kieler nach einer knappen halben Stunde bereits mit 2:0. Für die «Störche», die 1912 deutscher Meister wurden, ist es die erste Halbfinal-Teilnahme im DFB-Pokal.

Als erstes Team hatte sich gestern Borussia Dortmund für die Halbfinals qualifiziert, dank eines 1:0-Siegs über Borussia Mönchengladbach. Der ebenfalls für gestern angesetzte Viertelfinal zwischen Zweitligist Jahn Regensburg und Werder Bremen war wegen mehrerer Coronafälle verschoben worden.

Premier League

Crystal Palace – Manchester United 0:0

Manchester United kommt weiterhin nur langsam vom Fleck. Der Rückstand des Tabellen-Zweiten auf Leader und Stadtrivale Manchester City beträgt bereits 14 Punkte. Von den letzten acht Ligaspielen konnte die United nur zwei gewinnen. In den letzten drei Pflichtspielen blieben die «Red Devils» ohne Tor.

Bild: keystone

Burnley – Leicester City 1:1

Sheffield United – Aston Villa 1:0

Serie A

Milan – Udinese 1:1

Mit einem vom ivorischen Goalgetter Franck Kessie zum 1:1 verwerteten Handspenalty in der 97. Minute verhinderte Milan in der 25. Runde der Serie A eine Heimniederlage. Mit dem Ergebnis büssen die zweitplatzierten «Rossoneri» dennoch zwei Punkte ein. Der Rückstand auf den führenden Rivalen Inter Mailand ist auf sechs Punkte angewachsen. Inter spielt am Donnerstag auswärts gegen Parma.

Milan - Udinese 1:1 (0:0)

Tore: 68. Beção 0:1. 97. Kessie (Handspenalty) 1:1.

Sassuolo – Napoli 3:3

Ein spektakuläres Unentschieden: Die Gäste aus Neapel schienen die drei Punkte mitzunehmen, nachdem Lorenzo Insigne in der 90. Minute mittels Penalty zur 3:2-Führung traf. Doch Sassuolo durfte ebenfalls noch aus elf Metern zielen – und Francesco Caputo schoss in der 95. Minute das 3:3.

Atalanta – Crotone 5:1

Atalanta Bergamo - Crotone 5:1 (1:1)

Tore: 12. Gosens 1:0. 23. Simy 1:1. 48. Palomino 2:1. 50. Muriel 3:1. 58. Ilicic 4:0. 85. Mirantschuk 5:1. - Bemerkungen: Atalanta Bergamo bis 63. mit Freuler.

Benevento - Hellas Verona 0:3 (0:2)

Tore: 25. Faraoni 0:1. 34. Foulon (Eigentor) 0:2. 50. Lasagna 0:3. - Bemerkungen: Hellas Verone ohne Rüegg (verletzt).

Fiorentina - Roma 1:2 (0:0)

Tore: 49. Spinazzola 0:1. 60. Spinazzola (Eigentor) 1:1. 88. Diawara 1:2.

Genoa - Sampdoria Genua 1:1 (0:0)

Tore: 52. Zappacosta 1:0. 77. Tonelli 1:1. - Beemerkungen: Genoa ohne Behrami (Ersatz).

Ligue 1

Lille – Olympique Marseille 2:0

Girondins Bordeaux – Paris Saint-Germain 0:1

Bordeaux - Paris Saint-Germain 0:1 (0:1)

Tor: 20. Sarabia 0:1. - Bemerkungen: Bordeaux mit Benito.

Olympique Lyon – Stade Rennes 1:0

Brest - Dijon 3:1 (3:1)

Tore: 17. Honorat 1:0. 27. Mounie 2:0. 29. Assalé 2:1. 40. Cardona 3:1. - Bemerkungen: Dijon mit Racioppi.

Nice - Nîmes 2:1 (1:0)

Tore: 4. Gouiri 1:0. 50. Landré 1:1. 75. Maurice 2:1. - Bemerkungen: Nice mit Lotomba (ab 62.), ohne Ndoye (Ersatz).

Montpellier - Lorient 1:1 (1:1)

Tore: 9. Grbic (Foulpenalty) 0:1. 28. Mavididi 1:1. - Bemerkungen: Montpellier mit Omlin.

(ram/sda)

