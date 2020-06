Sport

Fussball

Rafael Van der Vaart lobt Torhüter Yann Sommer und verhöhnt Schalke 04



Bild: www.imago-images.de

«Gladbachs Torwart ist mit dem Fuss besser als viele Spieler von Schalke»

Yann Sommer zählt seit längerer Zeit zu den herausragenden Torhütern der Bundesliga. So wurde der 31-jährige Keeper von Borussia Mönchengladbach und der Schweizer Nationalmannschaft zuletzt im Winter vom Fachmagazin «Kicker» hinter Manuel Neuer (Bayern München) und Peter Gulacsi (RB Leipzig) auf Rang 3 aller Goalies gesetzt.

Nun adelte ihn Rafael van der Vaart. Wobei es dem Holländer wohl mehr darum ging, zu verdeutlichen, wie miserabel der FC Schalke 04 gerade unterwegs ist. Der frühere HSV-Star sagte beim TV-Sender «Sky»:

«Gladbach hat einen Torwart, der mit dem Fuss besser ist als viele Spieler von Schalke. Das war kein Spass, das glaube ich wirklich. Zur Zeit ist es wirklich kein Genuss, Schalke spielen zu sehen.»

Bild: www.imago-images.de

Schalke ist mittlerweile seit 15 Spielen sieglos – das ist ein neuer, trauriger Vereinsrekord. Im Kalenderjahr 2020 spielen die «Knappen» wie ein Absteiger, nur dank einer sehr starken Hinrunde werden sie auch in der kommenden Saison in der Bundesliga spielen.

Gladbachs Fernduell mit Leverkusen

Yann Sommer kann das egal sein. Der Schweizer, zu dessen Stärken in der Tat das Spiel mit dem Ball am Fuss gehört, befindet sich mit Borussia Mönchengladbach im Hoch. Am Samstag, in der letzten Runde der Saison 2019/20, entscheidet sich, ob die «Fohlen» in der nächsten Saison in der Champions League spielen. Momentan liegen sie auf Rang 4, zwei Punkte vor Bayer Leverkusen. Im Fernduell kommt es zu den Partien Gladbach – Hertha BSC und Leverkusen – Mainz.

Bild: www.imago-images.de

«Es gibt keinen Pokal, es gibt keinen Wimpel, aber es wäre für mich gefühlt wie eine deutsche Meisterschaft», sagte Borussen-Sportdirektor Max Eberl über die mögliche Qualifikation für die Königsklasse.

Vergangene Saison verpasste sein Team dieses Ziel knapp – durch eine Heimniederlage am letzten Spieltag gegen Dortmund musste Gladbach damals Leverkusen noch vorbei ziehen lassen. Eine Wiederholung soll verhindert werden. Dann kann Yann Sommer auch wieder in der Champions League unter Beweis stellen, dass er der bessere Fussballer ist als viele Schalke-Spieler. (ram)

Mehr Bundesliga:

