Bundesliga: Bremen verliert weiter – BVB Vizemeister



Bremen verliert, ist aber noch nicht abgestiegen – Dortmund Vizemeister, Gladbach auf Kurs

Bremen droht in der Bundesliga der Abstieg nach 40 Jahren. Das Team von Trainer Florian Kohfeldt verlor am vorletzten Spieltag in Mainz 1:3 und braucht nächsten Samstag einen Sieg und Schützenhilfe.

Mainz – Bremen 3:1

Gegen das vor der Partie ebenfalls noch in den Abstiegskampf involvierte Mainz handelte sich Werder Bremen in der ersten halben Stunde durch Treffer von Robin Quaison und den Ex-Basler Jean-Paul Boëtius einen letztlich vorentscheidenden Zweitorerückstand ein. Mehr als der Anschlusstreffer durch Yuya Osako (58. Minute) schaute trotz eines spürbaren Aufbäumens nicht heraus. Der eingewechselte Edimilson Fernandes entschied die Partie mit dem 3:1 in der 85. Minute.

Um den zweiten Abstieg der Klubgeschichte nach 1980 noch abzuwenden und sich auf den Relegationsplatz zu schieben, muss Bremen nun am letzten Spieltag gegen Köln gewinnen und Fortuna Düsseldorf zeitgleich bei Union Berlin verlieren.

Mainz - Werder Bremen 3:1 (2:0)

Tore: 25. Quaison 1:0. 30. Boëtius 2:0. 59. Osako 2:1. 85. Edimilson Fernandes 3:1.

Bemerkungen: Mainz ab 65. mit Edimilson Fernandes. Werder Bremen ohne Lang (nicht im Aufgebot).

Düsseldorf – Augsburg 1:1

Düsseldorf seinerseits verpasste es, seine Chancen auf den direkten Klassenerhalt zu wahren. Durch das 1:1 in Augsburg liegen die Düsseldorfer nun uneinholbare sechs Zähler hinter den Augsburgern und zwei vor Bremen. Mainz, Augsburg und Köln sind wie Urs Fischers Union Berlin gerettet, das bereits am Dienstag aufatmen konnte.

Fortuna Düsseldorf - Augsburg 1:1 (1:1)

Tore: 10. Niederlechner 0:1. 26. Hennings 1:1. -

Bemerkungen: Augsburg mit Vargas, ohne Lichtsteiner (Ersatz).

Leipzig – Dortmund 0:2

Definitiv auf Rang 2 wird Borussia Dortmund die Meisterschaft beenden. Dortmunds Auswärtssieg beim direkten Widersacher Leipzig leitete Erling Haaland nach einer halben Stunde mit seinem 12. Tor im 14. Bundesligaspiel nach schöner Vorarbeit von Julian Brandt und Giovanni Reyna ein. In der Nachspielzeit doppelte der 19-jährige Norweger noch nach.

Leipzig - Borussia Dortmund 0:2 (0:1)

Tore: 30. Haaland 0:1. 93. Haaland 0:2. -

Bemerkungen: Leipzig ohne Mvogo (Ersatz). Borussia Dortmund mit Bürki, ohne Akanji (verletzt).

Paderborn – Gladbach 1:3

Noch offen ist, wer als viertes Team in die Champions League einzieht. Vor der letzten Runde am kommenden Samstag tauschten Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen die Plätze. Gladbach, das zum Abschluss Hertha Berlin empfängt, ist dank seinem 3:1 beim Absteiger Paderborn mit Breel Embolo in der Sturmspitze wieder Vierter, weil Bayer Leverkusen bei Hertha Berlin strauchelte (0:2). Leverkusens Gegner am kommenden Samstag ist Mainz.

Paderborn - Borussia Mönchengladbach 1:3 (0:1)

Tore: 5. Herrmann 0:1. 54. Michel 1:1. 55. Stindl (Foulpenalty) 1:2. 76. Stindl 1:3.

Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach mit Sommer und bis 90. mit Embolo, ohne Elvedi und Zakaria (beide verletzt). 66. Gelb-rote Karte gegen Hünemeier (Paderborn/Foul).

Hertha – Leverkusen 2:0

Hertha Berlin - Bayer Leverkusen 2:0 (1:0)

Tore: 22. Cunha 1:0. 55. Lukebakio 2:0.

Bayern – Freiburg 3:1

Zäsuren gab es am zweitletzten Spieltag im Kampf um die Europacup-Ränge dennoch. Wolfsburg (6.) und Hoffenheim (7.) können dank ihren Siegen und der Niederlage von Freiburg gegen Meister Bayern München (1:3) mit der Teilnahme an der Europa League respektive der Qualifikation für die Europa League planen.

Bayern München - Freiburg 3:1 (3:1)

Tore: 16. Kimmich 1:0. 25. Lewandowski 2:0. 33. Höler 2:1. 38. Lewandowski 3:1.

Hoffenheim – Union Berlin 4:0

Hoffenheim - Union Berlin 4:0 (3:0)

Tore: 12. Bebou 1:0. 39. Kramaric 2:0. 45. Dabbur 3:0. 68. Baumgartner 4:0.

Bemerkungen: Hoffenheim ab 73. mit Zuber.

Schalke – Wolfsburg 1:4

Wolfsburg gewann auf Schalke unter anderem dank einem Abstauber-Tor von Kevin Mbabu und einer Vorlage von Renato Steffen 4:1.

Schalke - Wolfsburg 1:4 (0:1)

Tore: 16. Weghorst 0:1. 57. Weghorst 0:2. 59. Mbabu 0:3. 70. João Victor 0:4. 71. Matondo 1:4.

Bemerkungen: Wolfsburg mit Mbabu (verwarnt) und bis 67. mit Steffen, ohne Mehmedi (verletzt).

Köln – Frankfurt 1:1

Um die goldene Ananas ging es in der Partie zwischen Köln und Frankfurt – beide Teams können weder die europäischen Plätze erreichen, noch absteigen und trennten sich unentschieden.

Köln - Eintracht Frankfurt 1:1 (1:0)

Tore: 44. Kainz (Foulpenalty) 1:0. 73. Dost 1:1. -

Bemerkungen: Eintracht Frankfurt bis 80. mit Sow, ohne Gelson Fernandes (verletzt).

Die Tabelle

