Die grosse Erlösung – der FCB beendet gegen Luzern seine lange Durststrecke

Der FC Basel hat im siebten Anlauf sein erstes Spiel der Rückrunde gewonnen. Mit dem 4:1 gegen Luzern beendeten die Basler auch die Negativserie in Heimspielen: In den letzten sieben Super-League-Spielen im St.-Jakob-Park hatten sie keinen Sieg errungen.

Für den FC Luzern dagegen ist eine schöne Serie zu Ende gegangen. Aus den vorangegangenen fünf Meisterschaftsspielen hatten die Innerschweizer elf Punkte geholt.

Luzern-Stürmer Pascal Schürpf: