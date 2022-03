Einmal mehr überragend: Cristiano Ronaldo jubelt nach seinem zweiten Treffer gegen die Spurs. Bild: keystone

ManUnited ringt die Spurs dank überragendem Ronaldo nieder +++ Juve setzt Aufholjagd fort

Premier League

Manchester United – Tottenham 3:2

Manchester United hat die Tottenham Hotspur zuhause mit 3:2 niedergerungen. Mann des Spiels war dabei Cristiano Ronaldo: Dem Portugiesen gelang ein Hattrick, womit er alle drei Treffer seines Teams erzielte.

Manchester United - Tottenham Hotspur 3:2 (1:1)

Tore: 12. Ronaldo 1:0. 35. Kane (Handspenalty) 1:1. 38. Ronaldo 2:1. 72. Maguire (Eigentor) 2:2. 81. Ronaldo 3:2.

Update folgt...

Cristiano Ronaldo zum Ersten ... Video: streamja

... zum Zweiten ... Video: streamja

... und zum Dritten. Video: streamja

Brighton – Liverpool 0:2

Der FC Liverpool hält seine Hoffnungen auf den Meistertitel in der Premier League am Leben. Das Team von Jürgen Klopp setzte sich in Brighton ohne grössere Probleme mit 2:0 durch. Winter-Neuzugang Luis Diaz brachte die «Reds» in der 19. Minute, Mo Salah sorgte mit einem Penalty-Treffer in der 61. Minute für die Vorentscheidung. Damit liegt Liverpool nur noch drei Punkte hinter Leader Manchester City.

Brighton - Liverpool 0:2 (0:1)

Tore: 20. Diaz 0:1. 61. Salah (Handspenalty) 0:2.

Luis Diaz trifft zum 1:0 für Liverpool. Video: streamja

Mo Salah versenkt den Penalty zum 2:0. Video: streamja

Brentford – Burnley 2:0

Aufsteiger Brentford darf sich im Abstiegskampf über drei wichtige Punkte freuen. Gegen Burnley gab es einen umkämpften 2:0-Sieg. Bis zur 85. Minute stand es dabei 0:0, ehe Ivan Toney mit einem Doppelpack fürs Heimteam zum Matchwinner avancierte. Damit vergrössert Brentford den Abstand auf das auf Rang 18 liegende Burnley auf neun Punkte. Allerdings haben die Gäste zwei Partien weniger bestritten.

Ivan Toney mit dem wegweisenden 1:0. Video: streamja

Toney entscheidet das Spiel mit dem Penalty zum 2:0. Video: streamja

Die Tabelle:

Serie A

Sampdoria – Juventus 1:3

Juventus Turin setzt seine Aufholjagd in der Serie A weiter fort. Die «Alte Dame» gewann bei Sampdoria Genua mit 3:1 und feierte so den dritten Sieg in Serie. Damit hält der einstige Serienmeister den Anschluss an das Top-Trio aus Milan, Inter und Napoli.

Bereits in der ersten Halbzeit legte Juve die Basis für seinen Sieg. Nach einem Eigentor von Maya Yoshida und einem Penalty-Treffer von Alvaro Morata stand es zur Pause 2:0. Nach der Pause wurde es aber nochmals spannend: Erst parierte Wojciech Szczesny einen Penalty von Antonio Candreva, in der 84. Minute traf Abdelhamid Sabiri dann doch noch zum 1:2. Vier Minuten später machte Morata mit seinem zweiten Treffer alles klar.

Sampdoria Genua - Juventus Turin 1:3 (0:2)

Tore: 23. Yoshida (Eigentor) 0:1. 34. Morata 0:2. 84. Sabiri 1:2. 88. Morata 1:3.

Bemerkungen: Juventus Turin ohne Zakaria (verletzt). 74. Torhüter Szczesny (Juventus Turin) hält Handspenalty von Candreva.

Salernitana – Sassuolo 2:2

Das formstarke Sassuolo hat bei Schlusslicht Salernitana einen überraschenden Dämpfer hinnehmen müssen. Die Norditaliener kamen nach drei Siegen in Serie nicht über ein 2:2 hinaus. Dabei drehte Sassuolo einen 0:1-Rückstand, ehe der Aussenseiter doch noch zu einem Punktgewinn kam. Der Ausgleich zum 2:2 fiel in Überzahl, nachdem Nationalspieler Giacomo Raspadori vom Patz geflogen war.

Die Highlights des Spiels im Video. Video: YouTube/Serie A

Spezia – Cagliari 2:0

Im Abstiegskracher zwischen Spezia und Cagliari darf sich das Team aus Ligurien über einen wichtigen Sieg freuen. Spezia setzte sich gegen Cagliari mit 2:0 durch und vergrösserte den Vorsprung auf die Sarden so auf vier Punkte. Während Spezia damit auf Rang 15 klettert, bleibt Cagliari mit Rang 17 knapp über einem Abstiegsplatz. Nach Verlustpunkten droht der Absturz auf einen solchen.

Die Highlights des Spiels im Video. Video: YouTube/Serie A