Traumstart: Denis Zakaria krönt sein Debüt für Juventus Turin mit dem Tor zum 2:0. Bild: keystone

Perfekter Einstand: Denis Zakaria trifft bei seinem Debüt für Juventus

Besser hätten die letzten Tage für Denis Zakaria nicht laufen können: Anfang Woche wurde sein Wechsel zum italienischen Rekordmeister Juventus Turin bekannt, heute gab der Genfer bereits sein Debüt in der Startformation der «Alten Dame» gegen Hellas Verona.

Das Tüpfelchen auf das i setzte der 25-Jährige in der 61. Minute, als er nach einem herrlichen Ball in die Tiefe von Alvaro Morata alleine vor Keeper Montipo auftauche und in eiskalter Stürmer-Manier zum 2:0-Endstand einschob.

Zakaria vollendet nach starker Vorarbeit von Alvaro Morata. Video: streamja

Auch der zweite turiner Neuzugang schlug gleich ein: Keine Viertelstunde war gespielt, als 75-Millionen-Mann Dusan Vlahovic mit einem herrlichen Lupfer das Skore eröffnete.

Auch der zweite Neuling trifft auf Anhieb: Dusan Vlahovic zeigt, weshalb Juve viel Geld für ihn auf den Tisch legte. Video: streamja

(bal)